Tragedia a Toscolano: donna di 74 anni si getta dal ponte della Statale 45 bis

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 novembre 2024, a Toscolano Maderno si è consumata una tragedia: una donna di 74 anni si è tolta la vita lanciandosi dal ponte della Strada Statale 45 bis nel fiume sottostante. Alcuni passanti hanno assistito impotenti alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, giunti sul posto con un'automedica e supportati dall'elisoccorso, per la donna non c'è stato nulla da fare; il medico ha potuto solo constatarne il decesso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra per recuperare la salma, operazione che ha reso necessaria la chiusura della Statale 45 bis all'altezza di Maderno.

I Carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto, ma le testimonianze raccolte indicano chiaramente l'intenzionalità del gesto. Alcuni presenti hanno infatti riferito di aver visto la donna gettarsi volontariamente dal ponte.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un senso di sgomento e tristezza tra i residenti di Toscolano Maderno.