Simona Ventura e Giovanni Terzi pronti al SI dopo il party di nozze

Simona Ventura e Giovanni Terzi si avvicinano al loro matrimonio, previsto per il 6 luglio 2024, con un grande party di nozze che si è tenuto al Gadames 57 di Milano. La celebrazione ha visto la partecipazione di circa mille invitati, tra cui numerosi volti noti dello spettacolo italiano come Alba Parietti, Paola Caruso, Eleonora Daniele, Raffaella Fico, Antonella Elia e Paola Barale.

Durante l'evento, Simona Ventura ha condiviso un video emozionale sui social media accompagnato da una dedica affettuosa per Giovanni Terzi, che proprio ieri ha festeggiato il suo 60esimo compleanno. “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti, le nostre affinità elettive,” ha scritto Ventura sul suo profilo Instagram.

La coppia, che ha iniziato la sua relazione alla fine del 2018, ha organizzato un party pre-matrimonio in grande stile, curato dal noto wedding planner Enzo Miccio. Durante la serata, i futuri sposi hanno fatto il loro ingresso scenografico scendendo da una lunga scalinata, accolti dagli applausi degli invitati. Sul palco, Simona e Giovanni hanno espresso la loro gratitudine verso gli amici e i parenti presenti, sottolineando le sfide superate insieme per arrivare a questo momento speciale.

Il matrimonio vero e proprio si terrà al Grand Hotel di Rimini, un luogo particolarmente caro alla coppia, noto per la sua eleganza e storia centenaria. Qui si svolgerà una cerimonia civile intima e riservata a pochi intimi, seguita da un brindisi pubblico nel centrale Piazzale Fellini di Rimini, durante il fine settimana della Notte Rosa, per coinvolgere anche i fan più affezionati della conduttrice.

Tra i testimoni scelti per l'importante giorno figurano persone di grande significato per i futuri sposi: Paola Perego per Simona Ventura e Marco Di Terlizzi per Giovanni Terzi. Entrambi hanno svolto ruoli cruciali nella vita dei protagonisti e rappresentano simbolicamente il supporto e l'affetto che li circonda.

Il party ha rappresentato solo l'inizio di una serie di eventi che culmineranno con il matrimonio del 6 luglio. La coppia, che ha vissuto momenti di grande intensità emotiva e superato ostacoli importanti, si prepara ora a celebrare il loro amore con amici, parenti e fan, creando ricordi indelebili e avviandosi verso un futuro insieme.