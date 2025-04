Simona Ventura ricorda la paresi facciale a un anno di distanza: Non lo dimenticherò mai

Simona Ventura ha condiviso un messaggio sui social in cui ha ricordato il giorno in cui, esattamente un anno fa, il 4 aprile 2024, fu colpita da una paresi facciale, nota come Paralisi di Bell o paresi del settimo nervo cranico. La conduttrice ha pubblicato una foto del suo volto scattata durante quella fase difficile, con la parte sinistra completamente bloccata, raccontando il percorso di guarigione che ha affrontato con determinazione.

"Una condizione di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza. Sono guarita in un mese e mezzo grazie al mio coraggio, al sostegno di Giovanni Terzi, da sempre al mio fianco, e della mia famiglia", ha scritto Ventura. Ha poi ringraziato i medici per averla indirizzata verso la terapia più efficace, tra cui una cura farmacologica tempestiva, ozonoterapia per rinforzare il sistema immunitario e fisioterapia con il team di Sport Education Team.

Ventura, che ha compiuto 60 anni lo scorso 1 aprile, ha aggiunto di aver ricevuto molti messaggi da persone che hanno vissuto esperienze simili. "Se dovesse capitare anche a voi e sentite il bisogno di parlarne, scrivetemi in direct", ha invitato.

Tra i numerosi commenti spicca quello del marito Giovanni Terzi, che ha elogiato la forza con cui la conduttrice ha superato quel periodo: "Amore mio, come sempre hai dimostrato una caparbietà e una verità unica. Non solo hai combattuto con forza e tenacia, ma non hai mai fatto mancare il tuo sorriso. Ti amo".

