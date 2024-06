Satellite Russia in frantumi - astronauti al riparo nell'Iss

I dati raccolti dagli Usa hanno individuato una 'nube' di detriti tra la notte di mercoledì e le prime ore di giovedì.

I dati raccolti dagli Usa hanno individuato una 'nube' di detriti tra la notte di mercoledì e le prime ore di giovedì

Attualità - Un satellite russo va in pezzi nello spazio e gli astronauti della Stazione spaziale internazionale (Iss) devono mettersi al riparo, come rendono noto le agenzie spaziali degli Stati Uniti. Non è chiaro cosa abbia mandato in frantumi il satellite RESURS-P1, disattivato dal 2022 e ora trasformato in un cumulo di oltre 100 detriti che vagano nello spazio. L'episodio, considerate orbita e distanze, ha indotto gli astronauti statunitensi a mettersi al riparo all'interno dell'Iss. I dati raccolti dagli Usa hanno individuato una 'nube' di detriti tra la notte di mercoledì e le prime ore di giovedì.