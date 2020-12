Il Giappone vuole creare un satellite in legno per limitare i detriti nello spazio

La piaga dei detriti spaziali

Toccando ferro

Ma ovviamente dovremo aspettare diversi anni prima di vedere i risultati di questa ricerca.Stando ai dati del World Economic Forum (WEF), circa 6.000 satelliti stanno girando intorno alla terra in questo momento. Questi vengono utilizzati in diversi campi come la televisione , la comunicazione o la meteorologia. Ancora più sorprendentemente, si apprende che circa il 60% dei satelliti in questione non funzionerebbe più attualmente e sono quindi conteggiati nella categoria dei detriti spaziali.Rappresentano quindi una vera minaccia per la popolazione terrestre poiché questi satelliti obsoleti possono cadere in qualsiasi momento. E poiché, sempre secondo il WEF, 900 nuovi modelli dovrebbero essere inviati nello spazio ogni anno durante questo decennio, era ora di trovare una soluzione.L'azienda giapponese Sumitomo Forestry e l'Università di Kyoto hanno collaborato per progettare un satellite in legno da lanciare entro il 2023. Diversi tipi di legno saranno esposti a condizioni estreme sulla Terra per testarne la durata per resistere a tale viaggio.Un tale materiale consentirebbe a un satellite di disintegrarsi nell'atmosfera quando cade senza emettere sostanze dannose per l'ambiente e per gli esseri umani per estensione. Inoltre, nessun detrito tornerebbe sul nostro pianeta grazie alla combustione del legno nell'atmosfera. Non ci resta che seguire attentamente questo progetto.

