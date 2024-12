Missione Vega C: lanciato con successo il satellite Sentinel-1C per l'osservazione terrestre

La missione Vega C ha portato in orbita con successo il satellite Sentinel-1C, parte del programma europeo Copernicus per l’osservazione della Terra. Il satellite è stato posizionato in un'orbita elio-sincrona a 700 km di altitudine, completando il posizionamento in un’ora e 43 minuti dal lancio. Vega C, evoluzione del precedente lanciatore Vega, si distingue per una maggiore capacità di carico e flessibilità nelle missioni grazie al motore AVUM+, capace di riaccendersi fino a sette volte.

Sentinel-1C utilizza un radar ad apertura sintetica (SAR) in banda C, garantendo immagini accurate indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o dalla luce solare. Le sue applicazioni includono il monitoraggio ambientale, la gestione dei disastri naturali e il controllo delle risorse naturali.

Il lanciatore Vega C, sviluppato dall’azienda italiana Avio con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Agenzia Spaziale Europea, può trasportare fino a 2.350 chilogrammi in orbita. Questa innovazione garantisce all’Europa un accesso indipendente allo spazio, rafforzando la leadership italiana nel settore.

Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato l’importanza strategica di Vega C per l’autonomia spaziale europea e il posizionamento dell’Italia tra i protagonisti globali del settore. Il governo italiano ha destinato 7,3 miliardi di euro fino al 2026 per progetti spaziali, inclusi incentivi per le PMI e le startup.

Secondo Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, il successo del lancio segna un importante passo avanti nella tecnologia spaziale europea, ribadendo la necessità di modelli operativi più efficienti per mantenere la competitività globale. Sentinel-1C, costruito principalmente da Thales Alenia Space, supporterà applicazioni scientifiche e operative, contribuendo alla salvaguardia del pianeta.

