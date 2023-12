Tragedia all'Ospedale di Tivoli: Le Storie di Pierina, Virginia e Romeo, Vittime dell'Incendio

Nella notte tra l'8 e il 9 dicembre, l'ospedale San Giovanni Addolorata di Tivoli è stato teatro di un tragico incendio, causando la perdita di tre vite preziose: Pierina Di Giacomo, ottantasei anni, Virginia Giuseppina Facca, ottantaquattro anni, e Romeo Sanna, ottantasei anni.

Pierina e Virginia, entrambe ricoverate al terzo piano nel reparto di Medicina Generale, hanno perso la vita a causa del fumo mentre giacevano nei loro letti. Nel tentativo di trasferire Romeo in un altro ospedale, ha tragicamente perso la vita in ambulanza nonostante gli sforzi del personale sanitario. Le fiamme hanno avuto origine da un cumulo di rifiuti in via Roma.

Emidio Timperi, settantasei anni, inizialmente contato tra le vittime dell'incendio, è stato successivamente riconosciuto come deceduto poco prima in Cardiochirurgia al quinto piano.

I familiari delle vittime sono devastati e in cerca di risposte, chiedendo chiarezza su ciò che è accaduto. Carlo Camiciola, figlio di Pierina, ha raccontato la difficoltà che i pompieri hanno affrontato nel portare via i pazienti a causa del fuoco ai piedi.

La Procura della Repubblica di Tivoli sta indagando su questo tragico incidente, valutando la possibilità di omicidio e incendio colposi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono sotto esame, e al momento sembra non emerga alcun intento doloso. La comunità cerca risposte e giustizia per le vite perdute.

