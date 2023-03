Virginia : evadono un scavando tunnel e vanno al ristorante vicino al carcere

Due detenuti statunitensi, John Garza di 37 anni e Arley Nemo di 43 anni, sono riusciti a scappare dalla prigione di Newport News in Virginia, dopo aver scavato un tunnel con oggetti di fortuna trovati in cella. Tuttavia, sono stati catturati poche ore dopo in un ristorante vicino alla prigione, dove si erano fermati per mangiare.

L'allarme è scattato quando, durante l'ultimo conteggio dei detenuti prima della sera di lunedì, si è scoperto che i due erano scomparsi. È stato poi scoperto che avevano creato un buco nella parete della cella e scavato un tunnel per fuggire. La fuga è stata facilitata dall'uso di "strumenti di fabbricazione primitiva" come uno spazzolino da denti e un oggetto di metallo per costruire un piccolo scalpello.

I due evasi hanno creato una breccia che li ha portati nel cortile del penitenziario, dove hanno scavalcato un muro per fuggire. Tuttavia, dopo aver passato la notte nascosti, sono stati catturati il mattino seguente in un ristorante a pochi chilometri di distanza dalla prigione, dove avevano ordinato la colazione.

John Garza era in custodia per oltraggio alla corte, violazione della libertà vigilata e mancata comparizione. Arley Nemo era detenuto con l'accusa di frode con carta di credito, furto con carta di credito, falsificazione, possesso di strumenti da scasso, furto aggravato, oltraggio alla corte e violazione della libertà vigilata.

L'indagine sulla fuga è ancora in corso. Nonostante non si tratti di una prigione ad alta sicurezza, la fuga dei due detenuti è stata sorprendentemente facile, avendo avuto il tempo di scavare un buco nel muro della cella.

