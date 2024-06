Chiara Ferragni al concerto di Karol G: critiche feroci sui social per gli outfit disastrosi

Chiara Ferragni è stata nuovamente al centro delle critiche dei fan dopo la sua partecipazione al concerto della cantante colombiana Karol G al Mediolanum Forum di Milano. Insieme a Chiara erano presenti la sorella Francesca Ferragni e il noto make-up artist Manuele Mameli, con i quali ha condiviso il palco e il backstage per una serie di foto ricordo.

L'outfit di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto un look audace per l'evento: un body cut out color tortora, una minigonna azzurra con borchie e una giacca oversize abbinata, completato da un paio di stivali neri. Questo outfit, nonostante l'impegno nella scelta dei dettagli, non è stato apprezzato dai fan sui social. Gli utenti hanno infatti criticato duramente la sua scelta stilistica, esprimendo commenti come: «Più soldi hanno, meno sanno vestirsi» e «Chiara vestita sempre peggio».

Anche Karol G ha sfoggiato un look distintivo, indossando un body nude tempestato di brillantini, un pareo rosso e stivali bianchi. Tuttavia, anche l'outfit della cantante colombiana non è stato immune dalle critiche degli utenti, che non hanno risparmiato commenti negativi su entrambi i look.

Le critiche del web

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene bersagliata dalle critiche per le sue scelte di abbigliamento. Recentemente, ogni suo "fit-check", spesso realizzato in ascensore o nella sua cabina armadio, ha generato discussioni accese tra i follower. Questo trend sembra evidenziare un crescente distacco tra l'influencer e una parte del suo pubblico, che continua a mettere in discussione la sua capacità di dettare tendenze nel mondo della moda.

Il concerto di Karol G, parte del suo "Mañana Será Bonito Tour", ha visto una partecipazione entusiasta del pubblico italiano. Le due date, il 25 e il 26 giugno 2024, hanno registrato un notevole successo, attirando fan da tutto il paese. Karol G, nota per le sue collaborazioni con artisti di fama mondiale come Shakira e Nicki Minaj, ha portato sul palco tutta l'energia e il carisma che la contraddistinguono, confermando il suo status di icona della musica latina.

Chiara Ferragni ha sempre risposto alle critiche con un atteggiamento positivo, sottolineando l'importanza di esprimere se stessi senza timori. In passato, ha affrontato polemiche simili riguardo a foto provocatorie pubblicate sui social, difendendo il diritto di ogni individuo a sentirsi a proprio agio nella propria pelle e a celebrare il proprio corpo.