Pinterest lancia una nuova funzione di condivisione delle bacheche

Un nuovo modo di condividere le bacheche di Pinterest sui social media

Con oltre mezzo miliardo1 di utenti su base mensile e ben 10 miliardi di bacheche a livello globale, Pinterest è la piattaforma di riferimento per chiunque sia alla ricerca di ispirazione. Da oggi con Pinterest è ancora più facile condividere le proprie idee, che si voglia mostrare la casa dei sogni o la lista dei desideri delle destinazioni di viaggio. Grazie alla nuova funzione di condivisione delle bacheche, gli utenti possono condividere facilmente video dinamici delle proprie bacheche di Pinterest preferite su altre piattaforme social. Oltre a semplificare la condivisione dei Pin, questa funzione permette di includere un link che rimanda alla bacheca, in modo che possa essere esplorata da altre persone.

“La Gen Z costituisce oltre il 40% degli utenti mensili su Pinterest a livello globale, inoltre risulta essere la generazione più coinvolta, con un aumento significativo del numero di bacheche create dai Pinners della Gen Z rispetto allo scorso anno. Stiamo migliorandone le funzionalità sulla base dei feedback dei Pinners: quest'anno, infatti, la condivisione delle bacheche è uno dei nostri investimenti chiave, poiché gli utenti apprezzano la possibilità di condividere i loro processi creativi su diverse piattaforme e di trovare ispirazione dagli altri” ha commentato Rachel Hardy, Director of Consumer Product Marketing.

La persona al centro

Gli utenti di Pinterest considerano le bacheche come spazi esclusivi dove costruirsi un proprio mondo e mostrare l'unicità del proprio stile e della propria personalità. Per gli utenti della Generazione Z, Pinterest non è solo una piattaforma, ma un luogo di scoperta ed espressione, dove è possibile dare forma alla propria identità senza dover scendere a compromessi e senza condizionamenti esterni.

Su Pinterest, questa tendenza orientata alla riflessione su di sé ha dato vita a un fenomeno noto come "mecore". Sulla piattaforma, è stato osservato un aumento del 565%3 delle ricerche su "mecore" rispetto all'anno precedente, mentre la crescita annua delle bacheche intitolate "mecore" è stata pari al 255%4. Questo atteggiamento introspettivo ha comportato un incremento annuo del numero di bacheche create dagli utenti della Generazione Z, che hanno superato di gran lunga quelle create dalle altre generazioni5. La Generazione Z interagisce con Pinterest per dare vita al proprio stile preferito, raccogliere citazioni significative, creare moodboard e pensare al futuro.