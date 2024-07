DeepL lancia una nuova generazione di LLM che surclassa

le traduzioni di GPT-4, Google e Microsoft

La nuova soluzione di IA linguistica garantisce una qualità di traduzione senza pari per le imprese

DeepL, leader globale dell’IA linguistica, ha annunciato oggi il lancio del suo modello linguistico di ultima generazione basato su una tecnologia LLM altamente specializzata e sviluppata appositamente per la traduzione e la revisione di testi. L’ultimo aggiornamento rappresenta un enorme passo avanti nella piattaforma di IA linguistica di DeepL per le aziende, con una qualità e delle prestazioni di traduzione che ridefiniranno lo standard del settore.La nuova soluzione combina tre funzionalità che non hanno eguali in questo campo:

Un LLM specializzato: la soluzione di DeepL ricorre a un LLM ottimizzato per le lingue in grado di fornire traduzioni e testi più autentici per svariati casi d’uso con un rischio ridotto di produrre allucinazioni e altre forme di disinformazione.

Dati proprietari: al contrario di altri modelli generici addestrati sui dati disponibili pubblicamente su Internet, il modello di DeepL sfrutta oltre sette anni di dati proprietari ottimizzati per la creazione e la traduzione di contenuti.

Supervisione umana: con un occhio di riguardo alla qualità, il modello DeepL si avvale di migliaia di esperti del settore linguistico appositamente selezionati per garantire che il modello produca le migliori traduzioni in assoluto.

Gli ultimi risultati del nuovo modello alzano notevolmente l’asticella in quanto a qualità della traduzione automatica. I test alla cieca dimostrano infatti che gli esperti linguisti preferiscono le traduzioni di DeepL più spesso di quelle prodotte da Google Traduttore (1,3 volte), ChatGPT-4 (1,7 volte) e Microsoft (2,3 volte).

“Le soluzioni di IA linguistica di qualità superiore di DeepL per le aziende sono solo agli inizi” dichiara Jarek Kutylowski, CEO e Founder di DeepL. “Siamo un’azienda orientata alla ricerca e stiamo investendo molto per ridefinire qualità, efficienza e adattabilità nella traduzione e nella scrittura di testi. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti di tutto il mondo la tecnologia all’avanguardia di cui hanno bisogno per prosperare e crescere a livello globale senza barriere linguistiche di intralcio”.

“L’introduzione sul mercato del nostro nuovo LLM è un traguardo notevole per il nostro team di ricerca, ma la vera conquista sta nel contributo tangibile che possiamo dare ai nostri clienti. Mettendo il nuovo modello a confronto con la concorrenza e con il modello classico, i traduttori professionisti hanno notato che, per raggiungere la stessa qualità, Google richiede il doppio delle modifiche e ChatGPT il triplo. Per le aziende che traducono un volume elevato di documenti, il nuovo modello avrà un impatto non indifferente sulla produttività, visto che così i dipendenti potranno dedicarsi ad attività più strategiche” afferma Stefan Mesken, vicepresidente del team di ricerca di DeepL.

Dalla sua nascita nel 2017 DeepL è diventato il fornitore di IA linguistica di riferimento per le aziende di tutto il mondo. Offrendo soluzioni di traduzione e scrittura all’avanguardia, rappresenta un investimento fondamentale per le aziende in crescita a livello internazionale che affrontano sfide comunicative in ambiti come le operazioni interne e il supporto clienti. A differenza dei sistemi di IA generici, le soluzioni di traduzione e scrittura all’avanguardia di DeepL si basano su modelli di elaborazione linguistica specializzati che non solo consentono di ottenere traduzioni più precise, ma che presentano anche un basso rischio di produrre le cosiddette allucinazioni o altre forme di disinformazione. Nella traduzione e nella scrittura professionale, d’altronde, l’accuratezza è fondamentale ed è questo che rende i modelli IA specializzati la soluzione più affidabile per le sfide linguistiche.

L’introduzione del nuovo modello di ultima generazione di DeepL rappresenta un miglioramento significativo dei servizi di traduzione di DeepL, già leader del settore. I test alla cieca condotti con gli esperti linguisti hanno rilevato, rispetto al vecchio modello, un miglioramento di 1,7 volte per le combinazioni tra inglese e giapponese e cinese semplificato. È stato inoltre riscontrato un miglioramento di 1,4 volte per inglese-tedesco. Tali incrementi di precisione faranno risparmiare agli utenti business tempo prezioso da dedicare altrimenti alla revisione manuale, dando loro modo di comunicare in modo più efficiente tra i vari team e mercati.

Le traduzioni tramite il modello di ultima generazione sono per ora disponibili per i clienti DeepL Pro che traducono in inglese, giapponese, tedesco e cinese semplificato, ma presto verranno aggiunte anche altre lingue. Il nuovo LLM può essere attivato nel traduttore online selezionando “Modello di ultima generazione” per offrire agli utenti un maggiore controllo sulla traduzione. Con un piano DeepL Pro i dati degli utenti sono inoltre tutelati con elevati standard di sicurezza (conformità al GDPR, certificazione ISO 27001 e SOC 2 di tipo 2), senza contare che nessuna traduzione effettuata con DeepL Pro viene mai utilizzata per addestrare i modelli linguistici dell’azienda.

Il modello appena rilasciato è l’ultima offerta di DeepL in un anno ricchissimo di cambiamenti. A inizio mese l’azienda ha lanciato DeepL per le imprese, una soluzione linguistica pensata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle aziende che cercano di integrare soluzioni IA. A confermare la rapida crescita di DeepL e la domanda a livello mondiale per i suoi servizi è anche la sua rete di clienti in forte espansione, che oltre a comprendere più di 100.000 aziende, enti governativi e altre organizzazioni in tutto il mondo, vanta anche metà delle imprese incluse nella lista Fortune 500. L’azienda ha inoltre annunciato di aver raccolto a maggio 2024 un nuovo investimento da 300 milioni di dollari con una valutazione di 2 miliardi di dollari in un round guidato dalla rinomata società di investimenti late-stage Index Ventures.