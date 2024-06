Motorola presenta la nuova famiglia razr 50

Oggi Motorola presenta un’incredibile serie di prodotti:la nuova famiglia razr 50, il primo membro della famiglia moto g con il display senza bordi,moto g85 e infine il primo dispositivo di localizzazione targato Motorola,moto tag.

Con la nuova famigliamotorola razr 50 dimostra ancora una volta l'impegno del brand per l'innovazione e l'eccellenza. Con i nuovimotorola razr 50 ultra e motorola razr 50, Motorola presenta due iconici ed eleganti smartphone tascabili che mettono la potenza dell’IA nelle mani degli utenti.Entrambi i telefoni della nuova famiglia razr sono dotati di ampi display esterni: motorola razr 50 ultra vanta il display attualmente più grande del settore con 4,0". Inoltre, per la prima volta, gli utenti razr potranno accedere all'app preinstallata Gemini di Google direttamente dal display esterno.

Un altro segno della costante innovazione del brand è l’arrivo sul mercato anche dimoto g85. Dopo l’apprezzatissimo predecessore, moto g85 promette di stupire ancora una volta l’utente con il primo display curvo per la sua categoria, che si tratti di catturare i momenti speciali della vita, rimanere connessi mentre si è in movimento o semplicemente godersi un po' di relax, questo dispositivo è progettato per integrarsi nella vita dell'utente e migliorare le sue esperienze quotidiane.

Infine, oggi l’ecosistema Motorola si arricchisce di una tecnologia di tracking di precisione con la salvaguardia della privacy di Google:moto tag, una nuova soluzione di tracciamento e localizzazione. Progettato per tenere traccia degli oggetti più importanti dei consumatori ovunque nel mondo,moto tag è un device elegante, con sicurezza avanzata, facile da usare e compatibile con la maggior parte degli smartphone Android.

motorola razr 50 ultra sarà disponibile in Italia a partire da oggi, 25 giugno 2024, con un prezzo di partenza di 1199€.

motorola razr 50 sarà disponibile in Italia a partire dal mese di luglio, con un prezzo di partenza di 899€.

moto g85 5G sarà disponibile in Italia a partire dai prossimi giorni ad un prezzo di349€.

motorola tag

sarà disponibile in Italia a partire da fine luglio, con un prezzo di partenza di 39,90€.