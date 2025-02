Operazione 'Shield V': sequestrati farmaci dopanti, 23 arresti e 125mila unità confiscate

In una vasta operazione denominata 'Shield V', le autorità italiane hanno sequestrato circa 125.000 unità di farmaci, inclusi prodotti dopanti, nei principali hub di smistamento postale e dei corrieri su tutto il territorio nazionale. L'operazione, condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, ha portato all'arresto di 23 persone e alla segnalazione di 138 individui all'autorità giudiziaria.

L'operazione, svoltasi da aprile a novembre, è stata coordinata da Europol e ha coinvolto 30 paesi, sia membri dell'Unione Europea che extra UE, oltre a diverse organizzazioni internazionali come l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, l'Ufficio Europeo Antifrode e l'Agenzia Mondiale Antidoping. Durante le attività, sono state effettuate 967 ispezioni e controlli, avviate 11 indagini, scoperto un laboratorio clandestino e smantellati due gruppi criminali.

I sequestri hanno riguardato oltre 8.800 confezioni e circa 95.000 unità posologiche di farmaci in diverse forme, contenenti principi attivi utilizzati principalmente come anabolizzanti, dimagranti, antibiotici, antinfiammatori e farmaci per la disfunzione erettile. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati supera i 2,6 milioni di euro.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del doping sia nello sport amatoriale che professionistico. Gli ispettori antidoping dei NAS hanno eseguito 47 verifiche, sia in competizione (40) che fuori competizione (7), controllando 161 atleti, di cui 4 risultati positivi. Sono stati inoltre oscurati 286 siti web dediti alla vendita illegale di farmaci contraffatti.

A livello internazionale, l'operazione ha portato all'individuazione di 4 laboratori clandestini, all'indagine su 52 organizzazioni criminali e al sequestro di oltre 4,8 milioni di unità di medicinali, materie prime e prodotti dopanti, per un valore commerciale di 11,1 milioni di euro. Sono state denunciate 418 persone e effettuati circa 4.000 controlli antidoping tra competizioni e allenamenti.

Neonata rapita a Cosenza: scarcerato l'uomo accusato con la moglie del sequestro - Moses Omogo Chidiebere, accusato insieme alla moglie Rosa Vespa del rapimento di una neonata dalla clinica 'Sacro Cuore' di Cosenza, è stato scarcerato. La decisione è stata presa dal gip di Cosenza, Claudia Pingitore, dopo l'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere cittadino.

Milano, incendio in azienda di solventi a Rho: tre operai feriti e area sotto sequestro - È terminato l'intervento dei vigili del fuoco a Rho, dove dalle due di questa notte hanno lavorato per domare un incendio scoppiato presso la Itelyum, azienda specializzata nel confezionamento di solventi organici situata in via Sesia 12. L'incendio è stato causato dall'esplosione di un fusto contenitore durante la fase di carica, provocando il ferimento di tre operai.

Aggressione e sequestro: 23enne arrestato dopo un incubo durato due giorni nel napoletano - Un giovane di 23 anni è stato arrestato nel napoletano per aver sequestrato e aggredito l'ex fidanzata, una ragazza di 22 anni, dopo averle chiesto un ultimo incontro. L'episodio si è consumato tra il 25 e il 26 dicembre, culminando con l'intervento dei carabinieri.