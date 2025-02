Trump annuncia dazi del 25% su auto, semiconduttori e farmaci

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l'intenzione di imporre dazi del 25% sulle importazioni di automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici. L'annuncio ufficiale è previsto per il 2 aprile.

Trump ha specificato che le tariffe sulle auto importate saranno "intorno al 25%" e potrebbero aumentare significativamente nel corso dell'anno. Ha inoltre affermato di voler concedere alle aziende il tempo necessario per avviare operazioni negli Stati Uniti, sottolineando che l'apertura di stabilimenti sul suolo americano esenterebbe le imprese dai nuovi dazi.

Questa mossa rappresenta un ampliamento significativo della politica commerciale protezionistica dell'amministrazione Trump, già caratterizzata da tariffe su acciaio e alluminio. Le nuove misure potrebbero avere un impatto rilevante su case automobilistiche europee e asiatiche, tra cui Volkswagen e Hyundai, che esportano veicoli negli Stati Uniti.

Il presidente ha giustificato l'iniziativa citando il deficit commerciale degli Stati Uniti con l'Unione Europea, stimato in 350 miliardi di dollari, e ha criticato le politiche commerciali europee, definendole "molto ingiuste". Trump ha espresso soddisfazione per la recente decisione dell'UE di ridurre le tariffe sulle auto al 2,5%, allineandole a quelle statunitensi.

Oltre alle questioni commerciali, Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a migliorare l'accessibilità e la disponibilità della fecondazione in vitro negli Stati Uniti, incaricando il Consiglio di politica interna di esaminare modi per rendere questi trattamenti più accessibili a un numero maggiore di americani.

Proposta di legge per istituire il Giorno di Trump e della Bandiera come festività federale - La deputata repubblicana Claudia Tenney ha presentato una proposta di legge per designare il 14 giugno, compleanno di Donald J. Trump e Giorno della Bandiera, come festività federale negli Stati Uniti. Tenney ha elogiato Trump come "il presidente più determinante della storia americana moderna", citando il suo ruolo negli Accordi di Abramo e nella promozione del più grande pacchetto di sgravi fiscali nella storia degli Stati Uniti.

Donald Trump: L'Ucraina sarà al tavolo dei negoziati - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che incontrerà il presidente russo, Vladimir Putin, per porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia. Ha confermato che l'Ucraina parteciperà ai negoziati, affermando: "È ovvio, è coinvolta".

Re Carlo e Trump: una corrispondenza che rafforza la relazione anglo-americana - Dopo la conclusione del mandato presidenziale di Donald Trump nel 2020, l'attenzione globale si è rivolta al nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ma Re Carlo ha mantenuto una relazione discreta con l'ex presidente attraverso lettere scritte a mano.