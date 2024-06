Russia - attacco a chiesa e sinagoga in Daghestan: uccisi sacerdote e poliziotti

Nella stessa città, attacco alla sinagoga, che sarebbe stata completamente distrutta da un incendio.

Attacco a una chiesa ortodossa e a una sinagoga in Daghestan, in Russia

Attualità - Attacco a una chiesa ortodossa e a una sinagoga in Daghestan, in Russia. A Derbent, secondo le informazioni diffuse dal ministero degli Interni del Daghestan, un commando di uomini armati ha fatto irruzione in una chiesa uccidendo un sacerdote, padre Nikolai, e una guardia di sicurezza. Nella stessa città, attacco alla sinagoga, che sarebbe stata completamente distrutta da un incendio. Il caos in Daghestan si è esteso anche a Makachkala, dove vengono segnalati scontri a fuoco e dove sarebbe stato ucciso almeno un agente nell'attacco a un posto di blocco. Le autorità locali hanno annunciato l'avvio di un'operazione anti-terrorismo.