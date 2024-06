Turchia - mega incendio nel sudest: 5 morti e 44 feriti

Cinque persone sono morte e altre 44 sono rimaste ferite, di cui dieci in modo grave, a causa di un grande incendio scoppiato in una zona rurale tra il distretto di Mardin e quello di Diyarbakir, nel sudest della Turchia.

Attualità - Cinque persone sono morte e altre 44 sono rimaste ferite, di cui dieci in modo grave, a causa di un grande incendio scoppiato in una zona rurale tra il distretto di Mardin e quello di Diyarbakir, nel sudest della Turchia. Lo ha dichiarato su 'X' il ministro degli Interni turco Fahrettin Koca spiegando che 35 ambulanze e 7 squadre dei vigili del fuoco sono state inviate sul luogo. ''Prego la misericordia di Dio per coloro che hanno perso la vita e porgo le mie condoglianze ai feriti'', ha detto il ministro. I media turchi spiegando che l'incendio è ancora in corso e si è esteso alle zone residenziali per il vento. I vigili del fuoco sono impegnati a cercare di domare le fiamme.