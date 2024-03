Incendio in un palazzo a Dacca, Bangladesh: almeno 44 morti e decine di feriti

Un tragico incendio ha colpito il Green Cozy Cottage, un edificio di sette piani situato sulla centrale Bailey Road a Dacca, in Bangladesh, causando la morte di almeno 44 persone e lasciando decine di feriti. L'edificio, che ospita numerosi ristoranti e negozi di abbigliamento, è stato teatro di una catastrofe che ha visto i vigili del fuoco impegnati per oltre tre ore per domare le fiamme. Tra i feriti, ventidue si trovano in condizioni critiche.

Le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine, ma le prime ipotesi suggeriscono che una stufa a gas in uno dei ristoranti al piano terra possa aver innescato il rogo. Alcuni testimoni hanno riferito di persone che si sono lanciate dal secondo piano per sfuggire alle fiamme.

Questo incidente si inserisce in una serie di tragici eventi che hanno colpito il Bangladesh negli ultimi anni, evidenziando le carenze nel rispetto e nel controllo delle norme di sicurezza antincendio. A luglio 2021, un incendio in una fabbrica di lavorazione di prodotti alimentari vicino alla capitale ha causato almeno 52 vittime, mentre a febbraio 2019, più di 70 persone sono morte in un incendio in una zona residenziale densamente popolata nella parte vecchia di Dacca.

La comunità internazionale ha più volte sollecitato il Bangladesh a migliorare le norme di sicurezza e le condizioni di lavoro, come evidenziato da una risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013, che invita il governo del Bangladesh a garantire diritti fondamentali e a rispettare le convenzioni internazionali sulla sicurezza antincendio e degli edifici.