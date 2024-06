CORSAIR annuncia le ventole LX RGB Series

CORSAIR ha presentato oggi la ventole di raffreddamento LX RGB Series, l’aggiunta più recente all’acclamato ecosistema iCUE LINK. A riprova del fatto che un’illuminazione strabiliante ed un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni non si escludono a vicenda, le ventole LX RGB Series sono pronte a rivoluzionare le aspettative degli appassionati di PC. E grazie a iCUE LINK, procedure di assemblaggio e connessioni risultano semplici e pratiche.

Disponibile nelle versioni da 120 mm e 140 mm, nelle colorazioni nera oppure bianca così da abbinarla al look del vostro sistema, ogni ventola LX RGB comprende 18 LED RGB regolabili singolarmente collocati su un anello luminoso interno ed esterno. Con questa disposizione, si creano effetti di illuminazione spettacolari ed interamente personalizzabili, tra cui la modalità Time Warp esclusiva di iCUE LINK che genera strabilianti effetti visivi. Tutto questo è reso possibile dall’innovativo software iCUE, che semplifica come mai prima d’ora la capacità di personalizzazione e selezione degli effetti di illuminazione e che consente anche di sincronizzarli con i vostri giochi.

Questo design avanzato e di grande impatto è supportato da tecnologie all’avanguardia testate in modo rigoroso per garantire, allo stesso tempo, potenza ed efficienza di raffreddamento. L’elevato flusso d’aria, che raggiunge i 2.400 giri/min tramite il controllo PWM, abbinato all’alta pressione statica permette di sfruttare le ventole LX RGB anche come ventole per case o di fissarle ai radiatori. La tecnologia CORSAIR AirGuide, con le sue alette anti-vortice, concentra la direzione del flusso d’aria così da spostarla con maggiore efficienza all’interno del case.

Inoltre, le ventole LX RGB Series sono state sviluppate per garantire una bassa rumorosità, grazie all’impiego di cuscinetti magnetici a cupola che riducono al minimo l’attrito e assicurano un funzionamento silenzioso ed una durata superiore. La modalità Zero RPM elimina del tutto il rumore delle ventole ai carichi ridotti, con la possibilità di farle funzionare solo quando il sistema lo richiede.

L’installazione risulta ancora più agevole grazie alle innovative viti monogiro CORSAIR QuikTurn, che ti permettono di montare un intero set di ventole in pochi secondi, risparmiando tempo e fatica. Utilizzando i connettori bridge iCUE LINK inclusi con le ventole, puoi impilarle direttamente e creare uno stack continuo di ventole senza cavi che disturbino, semplificando ulteriormente l’installazione.

Con le ventole LX RGB Series, CORSAIR continua il suo processo di innovazione, combinando capacità di raffreddamento del PC ed estetica, per consentire ad ogni appassionato di realizzare un sistema efficiente dotato di una vivace illuminazione e di un eccezionale flusso d’aria.

Disponibilità e prezzi

Le ventole LX RGB Series sono ora disponibili negli Starter Kit con confezioni multiple dotati di controller iCUE LINK System Hub oppure nei Kit di espansione con confezione singola nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Le ventole LX RGB Series dispongono di una garanzia di cinque anni e sono supportate dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati delle ventole LX RGB Series, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.