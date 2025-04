CORSAIR annuncia la nuova Call of Duty: Warzone Collection

Continua la collaborazione pluriennale tra marchi con controller di fascia alta e personalizzati, tastiere, PC di fascia alta e altro ancora da CORSAIR, Drop, Elgato, ORIGIN PC e SCUF Gaming

CORSAIR (https://www.corsair.com/us/en), leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di attrezzature e tecnologie ad alte prestazioni per gamer, creatori di contenuti e appassionati di PC, annuncia con orgoglio la continuazione della sua pluriennale collaborazione multimarca con l'acclamato e pluripremiato franchise Call of Dutycon laCall of Duty: WarzoneCollection. Per celebrare il quinto anniversario diCall of Duty: Warzonee l'attesissimo ritorno di Verdansk, CORSAIR e la sua famiglia di marchi leader offrono un'esclusiva collezione di prodotti da gaming ad alte prestazioni che la community di Call of Dutypotrà utilizzare appieno nel suo percorso verso la vittoria.

Guarda CORSAIR Call of Duty: Video di presentazione della collezione Warzone (https://www.youtube.com/watch?v=z_HTAo58674)

"Siamo entusiasti di collaborare nuovamente con Activision, i nostri marchi di fama mondiale si uniscono per il ritorno di Verdansk", ha dichiarato Thi La, Presidente e COO di CORSAIR. "Questa potente collaborazione si estende a diverse categorie di prodotti CORSAIR, tra cui Drop , Elgato , ORIGIN PC e SCUF Gaming, offrendo prestazioni davvero elevate ai veri fan di Call of Duty: Warzoneche si uniscono e si lanciano in battaglia."

"Call of Duty:"I fan di Warzonesono tra i giocatori più appassionati al mondo e non potremmo essere più entusiasti di collaborare ancora una volta con CORSAIR per offrire i migliori prodotti della categoria, realizzati per questa incredibile community, mentre celebriamo il quinto anniversario diCall of Duty: Warzone", ha affermato Brooke Carpenter, Senior Director, Global Consumer Products presso Activision.

Dai controller SCUF di fascia alta alle tastiere per appassionati Drop e ai potenti PC da gioco CORSAIR,Call of Duty:La WarzoneCollection è progettata per avvicinare ancora di più i fan all'azione. Che i giocatori guidino la propria squadra alla vittoria o trasmettano in streaming gli ultimi momenti di Verdansk, questa linea di equipaggiamento e accessori premium garantisce un'immersione di livello superiore dentro e fuori dal gioco. Oltre a questi nuovi prodotti ad alte prestazioni, CORSAIR offrirà ricompense di gioco con acquisti selezionati, tra cui biglietti da visita, ciondoli per armi, adesivi di grandi dimensioni ed emblemi.

A partire dal lancio dell'attesissimoCall of Duty: Warzone,tra i prodotti in evidenza che saranno lanciati a breve e per tutto il 2025 figurano i seguenti. Alcuni prodotti selezionati sono ora disponibili per il preordine.

CORSAIR

PC GAMING VENGEANCE a7500 CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:dotato di AMD Ryzen 7 9800X3D e Radeon RX 9070 XT, con unità di elaborazione AMD RDNA 4 unificate, con case Mid-Tower 3500X e una splendida estetica avvolgente in vetro. Include un dissipatore a liquido per CPU NAUTILUS da 240 mm che offre prestazioni più veloci e un raffreddamento migliorato.

VENGEANCE RGB DD5 DRAM CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:offre prestazioni DDR5, frequenze più elevate e capacità superiori ottimizzate per le schede madri AMD e Intel®, illuminando al contempo il tuo PC con un'illuminazione RGB dinamica a dieci zone, indirizzabile individualmente.

SCUF Gaming

REFLEX PRO CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:resta inarrestabile con i paddle rimappabili dal design ergonomico, i grilletti adattivi e i profili integrati che ti consentono di passare rapidamente da un gioco all'altro con SCUF Reflex per PlayStation 5.

FPS REFLEX CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:Progettato per risposte rapide e il massimo controllo nel gioco. Dotato di quattro leve posteriori personalizzabili, grilletti istantanei, levette intercambiabili e impugnatura antiscivolo ad alte prestazioni.

INSTINCT PRO CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:Progettato per prestazioni e reattività migliori, SCUF Instinct Pro per Xbox Series X|S offre quattro paddle rimappabili, levette intercambiabili e grilletti istantanei che passano dalla normale pressione di un pulsante a un clic simile a quello del mouse.

VALOR PRO CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:Migliora le prestazioni su Xbox con un'ergonomia ottimizzata e funzionalità innovative. Smetti di sacrificare la mira. Tieni i pollici sulle levette mentre salti, scivoli, ricarichi e altro ancora.

ENVISION PRO CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:Progettato per offrire la migliore esperienza di gioco per PC con controller. SCUF Envision è dotato di 11 input aggiuntivi rimappabili, connettività cablata/wireless ultraveloce e software avanzato per macro e infinite opzioni di personalizzazione.

CUSTODIA PROTETTIVA UNIVERSALE PER CONTROLLER CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:Questa custodia ha un esterno resistente agli urti e un interno morbido e imbottito per proteggere il controller da ammaccature e graffi, anche in viaggio. È adatta a qualsiasi controller Xbox Series X|S, PS5, PS4 o Xbox One.

Elgato

STREAM DECK MK.2 CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:Include 15 tasti LCD personalizzabili per controllare app e piattaforme. Visita Elgato Marketplace per trovare plugin, icone, tracce ed effetti per app e mantieni la tua configurazione aggiornata con le mascherine intercambiabili.

FACETERA CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:personalizza Stream Deck con la mascherina ufficiale Call of Duty di Elgato, progettata esclusivamente per Stream Deck MK.2 a 15 tasti.

Drop

TASTIERA CSTM80 CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:questa tastiera CSTM80 standard completamente assemblata è dotata di un esclusivo case superiore decorativo e di tasti coordinati in ABS nero lucido.

TASTO ARTIGIANALE CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:un tasto artigianale da 1u raffigurante l'iconico stadio di Verdansk racchiuso in acrilico trasparente.

ORIGIN PC

ORIGIN PC NEURON CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:un concentrato di potenza per il gaming, progettato per un'azione intensa e la massima precisione. Dotato di hardware all'avanguardia, tra cui potenti schede grafiche, processori veloci e molto altro. Con opzioni completamente personalizzabili e fino a 8 TB di spazio di archiviazione, avrai lo spazio e la velocità necessari per dominare ogni gioco. Racchiuso in un design elegante, NEURON offre potenza e stile senza pari alla tua configurazione di gioco.

ORIGIN PC EON16-X CALL OF DUTY: WARZONE EDITION:Vivi prestazioni senza pari e un gameplay immersivo in un design elegante e personalizzato. Completamente personalizzabile, aggiungi un'ampia capacità di archiviazione e memoria DDR5 di alta qualità con componenti CORSAIR.

Prodotti specifici sono già disponibili o aperti al preordine. Ulteriori categorie, date di lancio e maggiori dettagli su questa innovativa collaborazione saranno annunciati in seguito.

