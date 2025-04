Omicidio di Ilaria Sula: l’ex fidanzato confessa, il corpo ritrovato in una valigia nei boschi di Poli

Ilaria Sula, studentessa 22enne di Statistica residente a Roma e originaria dell’Albania, è stata trovata morta all’interno di una valigia abbandonata in una zona boschiva di Poli, in provincia di Roma. L'ex fidanzato, Mark Antony Samson, 23 anni, di origine filippina, ha confessato il delitto durante l’interrogatorio con il pubblico ministero. Il giovane è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Secondo quanto ricostruito, l’omicidio sarebbe avvenuto nell’appartamento del ragazzo in via Homs, nel quartiere Trieste-Salario, mentre i genitori erano presenti in casa. L’abitazione è ora sotto sequestro. I genitori di Samson sono stati ascoltati dagli inquirenti, ma non risultano indagati. Il ragazzo, che viveva con la famiglia ed era descritto dai vicini come educato e riservato, ha raccontato agli inquirenti di aver nascosto il corpo in una valigia, poi caricata in auto e gettata in un dirupo nei boschi di Poli.

Ilaria era stata vista per l’ultima volta il 23 marzo a Terni, dove vivono i genitori e il fratello minore Leon. Due giorni dopo è stata ufficialmente dichiarata scomparsa. La relazione con Samson sarebbe durata circa due mesi. Dopo la sparizione, il 23enne avrebbe risposto ai messaggi dal telefono della ragazza per simulare la sua presenza, presentandosi anche nell’appartamento di Ilaria a San Lorenzo per chiedere alle coinquiline notizie. Avrebbe poi gettato lo smartphone in un tombino a Montesacro e l’arma del delitto, un coltello, in un cassonetto. Entrambi non sono stati ancora ritrovati.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati di videosorveglianza di via Homs e il telefono sequestrato a Samson per chiarire la dinamica. Il giovane non ha fornito spiegazioni sul movente e non ha chiarito il giorno esatto in cui è avvenuto l’omicidio. “Mi dispiace per quello che ho fatto”, avrebbe detto nel corso della confessione.

Il corpo è stato rinvenuto grazie alla collaborazione dell’indagato e l’autopsia sarà disposta domani. La Procura di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, richiederà a breve la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari.

