Omicidio di Sara Campanella: Stefano Argentino confessa durante l'interrogatorio

Stefano Argentino, 26 anni, è stato interrogato oggi, 2 aprile 2025, nel carcere di Gazzi a Messina, in merito all'omicidio di Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni. Durante l'interrogatorio, durato circa due ore, Argentino ha ammesso di aver ucciso la giovane, senza però fornire dettagli sulle motivazioni del gesto. Secondo il suo legale, l'avvocato Raffaele Leone, il 26enne era lucido ma frastornato, e ha dichiarato di aver cercato un chiarimento con Sara, sostenendo di avere un interesse per lei che riteneva fosse reciproco, sebbene non si fosse mai concretizzato in una relazione.

L'avvocato Leone ha definito l'episodio "il classico femminicidio" e ha sottolineato che Argentino è in uno stato di profonda prostrazione, ma ha evitato di usare il termine "pentito" per descrivere il suo stato d'animo . Al termine dell'interrogatorio, Leone ha annunciato la rinuncia all'incarico di difesa, motivando la decisione con la sua specializzazione in diritto civile anziché penale .

L'omicidio è avvenuto il 31 marzo nei pressi del Policlinico di Messina. Argentino avrebbe atteso Sara all'uscita dall'università, l'avrebbe seguita e, dopo una discussione, l'avrebbe accoltellata mortalmente, colpendola al collo e alla scapola . Dopo il delitto, il 26enne si è rifugiato in un bed & breakfast a Noto, di proprietà della madre, dove è stato arrestato dai carabinieri. Gli inquirenti sospettano che possa aver ricevuto aiuto nella fuga da terze persone .

La madre di Sara, Cetty Zaccaria, ha espresso il suo dolore sui social media, sottolineando l'importanza di denunciare situazioni di persecuzione . Anche il fidanzato di Sara, Antonino Fricano, ha manifestato il suo dolore sui social, affermando: "Mi è stato tolto un pezzo del mio cuore" .

