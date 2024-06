Houthi attaccano nave mercantile - ferito gravemente marinaio

Lo ha riferito la società di sicurezza britannica Ambrey, precisando che le caratteristiche della nave erano allineate con il target degli Houthi, senza fornire ulteriori dettagli.

Non si conoscono, per il momento, ulteriori dettagli della nave

Attualità - Un marinaio a bordo di una nave mercantile nel Golfo di Aden è stato gravemente ferito dopo che l'imbarcazione è stata colpita in un attacco effettuato dai ribelli Houthi dello Yemen. Lo ha reso noto il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Il lavoratore è stato trasferito su una nave vicina per cure mediche, ha scritto Centcom su X. "Questo continuo comportamento sconsiderato da parte degli Houthi sostenuti dall'Iran minaccia la stabilità regionale e mette in pericolo la vita dei marinai nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden", ha aggiunto. I ribelli sciiti che controllano parti dello Yemen, tra cui la capitale Sana'a, da mesi prendono di mira le navi legate a Israele nell'ambito di una campagna pro-palestinese e contro la guerra a Gaza. Intanto ieri gli Houthi avrebbero colpito un altro mercantile nel Golfo di Aden "in rotta dalla Malesia a Venezia, in Italia".

Lo ha riferito la società di sicurezza britannica Ambrey, precisando che le caratteristiche della nave erano "allineate con il target degli Houthi", senza fornire ulteriori dettagli. L'agenzia del Regno Unito per le operazioni commerciali marittime (Ukmto) ha confermato di aver ricevuto notizia di "un incidente" a 98 miglia nautiche a est di Aden, città dello Yemen, e che il mercantile è stato colpito da due "proiettili sconosciuti" che hanno provocato un incendio a bordo. Non si conoscono, per il momento, ulteriori dettagli della nave.