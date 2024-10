Gli Houthi rafforzano il ruolo globale: il supporto della Russia li trasforma in una minaccia internazionale

Gli Houthi, gruppo militante yemenita sostenuto dall'Iran, stanno emergendo come attore significativo oltre i confini nazionali, aggravando il conflitto regionale e aumentando le preoccupazioni globali. In seguito agli attacchi di Hamas in Israele e al conflitto a Gaza, gli Houthi hanno intensificato le operazioni nel Mar Rosso, attaccando oltre 80 navi mercantili, mentre il loro impatto è amplificato da una collaborazione strategica con la Russia. Da ottobre, infatti, fonti occidentali rivelano che Mosca ha fornito agli Houthi dati satellitari e supporto logistico per mirare con precisione alle navi commerciali, aggravando le tensioni internazionali e influenzando i costi del commercio globale.

Il Wall Street Journal riporta che la crescente cooperazione con Russia e Iran ha trasformato gli Houthi, portando il gruppo a intensificare il proprio arsenale e ampliare la rete di alleanze. Gli attacchi contro le navi sono motivati dal desiderio di disturbare le rotte commerciali, con particolare focus sulla navigazione che transita per il Mar Rosso, un punto strategico per il trasporto globale di merci. Di conseguenza, i costi di spedizione tra Europa e Asia sono aumentati notevolmente, generando profitti per alcune aziende che evitano percorsi più lunghi come il Capo di Buona Speranza.

Il conflitto nel Mar Rosso ha incrementato la visibilità degli Houthi in Medio Oriente e in Africa, e anche in Yemen, dove il gruppo ha visto un aumento di reclute attratte dal ruolo che gli Houthi si sono costruiti come difensori della causa palestinese. Questa crescente influenza ha allarmato anche gli Stati Uniti, che temono una destabilizzazione ulteriore nella regione. Gli attacchi persistenti hanno inoltre spinto i paesi della coalizione internazionale a intensificare le proprie difese, con azioni militari mirate contro le infrastrutture degli Houthi.

Secondo fonti americane, tra cui Timothy Lenderking, inviato speciale degli USA per lo Yemen, gli Houthi stanno anche cercando nuove rotte per ottenere armi, finanziamenti e supporto militare, inclusi contatti con i Pasdaran iraniani. L'assistenza della Russia agli Houthi rappresenta un ulteriore tassello nella dinamica geopolitica globale, poiché Mosca utilizza questo sostegno come risposta alle azioni statunitensi in Ucraina.