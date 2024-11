Russia recluta centinaia di yemeniti per combattere in Ucraina: ingannati dagli Houthi

La Russia ha reclutato centinaia di yemeniti per combattere contro le truppe ucraine, sfruttando i legami con i ribelli Houthi. Secondo il Financial Times, gli yemeniti sono stati ingannati da una società legata agli Houthi, che ha promesso loro impieghi ben retribuiti e la cittadinanza russa. Al loro arrivo in Russia, sono stati costretti a unirsi all'esercito russo e inviati al fronte in Ucraina. Questa strategia evidenzia l'espansione del conflitto e la crescente cooperazione tra Mosca e i ribelli Houthi, che controllano ampie zone dello Yemen, inclusa la capitale Sana'a.

L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, ha dichiarato che la Russia sta cercando di approfondire i legami con gli Houthi, discutendo anche di trasferimenti di armi. Secondo Lenderking, la Russia ha personale a Sana'a per facilitare questo dialogo, e le armi in discussione potrebbero consentire agli Houthi di colpire più efficacemente le navi nel Mar Rosso e oltre.

Recentemente, è emerso che la Russia ha fornito dati satellitari agli Houthi per aiutarli ad attaccare le navi nel Mar Rosso. I ribelli hanno preso di mira le navi commerciali in questa area, definendo le loro azioni come una solidarietà con i palestinesi nella Striscia di Gaza.

