Rilasciato il Teaser di Haven

La realtà è stata distrutta. La corruzione oscura ha consumato tutto ciò che una volta conoscevamo. Spetta a te e ai tuoi amici lavorare insieme per costruire il tuo rifugio. Forse, lungo la strada, potrai trovare altri amici e stringere amicizie per salvare il mondo.

Con il talento vocale della famosa doppiatrice Cissy Jones e la composizione della violinista Kelly G. Jeppesen, Unleashed Games è entusiasta di presentare il suo primo gioco Haven: Forge Friendships to Save the World, un rivoluzionario gioco di ruolo cooperativo in cui i giocatori si uniscono per ricostruire la realtà.