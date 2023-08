Rilasciato il nuovo teaser trailer di Alone in the Dark

Alone in the Dark è una lettera d'amore all'originale rivoluzionario che ti permette di vivere una storia inquietante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti: gioca nei panni di Edward Carnby o Emily Hartwood in questa rivisitazione del classico gioco horror di sopravvivenza dove l'horror psicologico incontra il gotico meridionale. Esplora i tuoi ambienti, combatti mostri, risolvi enigmi e scopri l'inquietante verità di Derceto Manor...



Nel profondo sud degli anni '20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Insieme all'investigatore privato Edward Carnby, intraprende un viaggio verso Derceto Manor, una casa per malati di mente dove qualcosa è in agguato. Incontrerai strani residenti, regni da incubo, mostri pericolosi e alla fine scoprirai la trama del male in ascesa. All'incrocio tra realtà, mistero e follia, ti aspetta un'avventura che cambierà le tue convinzioni fondamentali. Di chi ti puoi fidare, cosa crederai e cosa farai dopo?



Guarda il teaser trailer qui: https://youtu.be/UtrvT7aDL1s

Guarda il trailer di Spotlight qui: https://youtu.be/xI7wA60-sQw

Alone in the Dark è sviluppato da Pieces Interactive in Svezia e arriverà su PC, Xbox Series S/X e PlayStation5.

Altre News per: rilasciatonuovoteasertraileralonedark