Miley Cyrus Svela il Momento Chiave della Fine del Suo Matrimonio con Liam Hemsworth

Miley Cyrus, la celebre cantante e attrice, ha condiviso un momento toccante durante un episodio della sua serie di video su TikTok intitolata "Used to be young". In questo video, Miley ha affrontato un argomento delicato che l'ha profondamente colpita: la fine del suo matrimonio con Liam Hemsworth, conosciuto nel 2010 sul set del film "The Last Song" e sposato nel dicembre 2018.

Durante il Festival di Glastonbury del 2019, Miley ha avuto una rivelazione che ha segnato l'inizio della fine della sua relazione con Liam. Ha condiviso le sue emozioni dicendo: "Ho realizzato che l'impegno preso da me e Liam era innanzitutto una scelta d'amore, perché stavamo insieme da 10 anni, ma era legata anche al trauma". Questo trauma si riferisce agli incendi che avevano devastato la California nel novembre del 2018, distruggendo la loro casa.

Miley ha continuato spiegando: "Il giorno dello spettacolo di Glastonbury è stato il giorno in cui ho deciso che quella relazione non avrebbe più funzionato". Ha ammesso che in quel periodo, il lavoro, le performance e il personaggio che aveva creato erano diventati la sua priorità, mettendo la relazione in secondo piano.

L'artista ha sottolineato l'importanza di mettere la persona prima di tutto e sembra che questo sia stato uno dei suoi più grandi apprendimenti dalla separazione. Miley, anche se con il cuore spezzato, è riuscita a salire sul palco del Festival e offrire una straordinaria performance. Ha riflettuto sul fatto che questa esperienza le ha fatto capire quanto sia cruciale dare la giusta priorità alle persone nella propria vita.

La storia di Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stata caratterizzata da alti e bassi, e la loro decisione di divorziare nell'agosto del 2019, dopo soli 8 mesi di matrimonio, è stata un momento cruciale nella vita dell'artista. La sua sincera condivisione su TikTok offre un'ulteriore prospettiva sulle sfide e le trasformazioni personali che hanno segnato questo capitolo della sua vita.

