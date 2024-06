Miley Cyrus super sexy: Workout con tacchi Gucci e amicizia con Beyoncé

Miley Cyrus ha rivelato di allenarsi indossando tacchi Gucci, sottolineando il suo interesse nel "femminilizzare lo spazio degli allenamenti". La cantante, nota per il suo stile audace e anticonformista, ha discusso della sua routine di allenamento, che include l'uso di scarpe di lusso per aggiungere un tocco di glamour ai suoi esercizi quotidiani.

Durante una recente intervista, Miley ha parlato della sua sobrietà, spiegando di aver avuto momenti difficili durante la pandemia, ma di essere riuscita a non ricadere nell'uso di droghe, pur avendo bevuto alcol. Ha sottolineato come la sobrietà le permetta di raggiungere il suo pieno potenziale, evidenziando l'importanza di rimanere concentrata sulla sua carriera e sulle sue relazioni personali.

Miley ha rivelato di mantenere un forte legame con Beyoncé, con cui scambia spesso messaggi. Questo rapporto è un'importante fonte di supporto e ispirazione per lei. La Cyrus ha anche condiviso dettagli sul suo processo creativo, spiegando come la scrittura delle canzoni sia un'uscita fondamentale per le sue emozioni e esperienze personali.

Queste rivelazioni sono emerse durante uno shooting fotografico audace, che ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media. Miley continua a essere una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, non solo per la sua musica e il suo stile unico, ma anche per la sua apertura e onestà riguardo alle sue sfide personali e professionali. QUI TUTTE LE FOTO