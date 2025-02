Antonella Clerici celebra il 16° compleanno della figlia Maelle con una dedica speciale

Oggi, 21 febbraio 2025, Antonella Clerici ha festeggiato il 16° compleanno della figlia Maelle condividendo un commovente messaggio sui social media. La conduttrice ha pubblicato un video che raccoglie immagini inedite di Maelle da bambina, accompagnato da parole affettuose: "Sembra ieri e sono già passati 16 anni. Oggi sei una giovane donna. Sono fiera di quello che sei diventata".

Nel messaggio, Antonella descrive la figlia come "tosta, ostinata, sicura e fragile, dura e morbida come la panna", evidenziando le sfaccettature della sua personalità. Maelle, nata nel 2009 dalla relazione con Eddy Martens, ha recentemente accompagnato la madre al Festival di Sanremo, dove Antonella ha co-condotto l'evento. La presentatrice di 'È sempre Mezzogiorno' ha concluso la dedica con un incoraggiamento: "Mamma ci sarà sempre, io e te siamo un unicum inscindibile. Come dice la nostra canzone 'Dancing Queen'... balla da regina e goditi la vita!" .

