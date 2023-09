Hisense annuncia la sponsorship di UEFA EURO 2024

Non c’è due senza tre: dopo il successo delle edizioni 2016 e 2020, l’azienda è di nuovo partner ufficiale degli Europei di calcio. Negli ultimi cinque anni la riconoscibilità del brand è quasi raddoppiata sui mercati esteri, grazie anche alle attività di marketing nel settore dello sport.

Hisense , azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, annuncia a IFA 2023 che sarà nuovamente sponsor di UEFA EURO 2024, forte del successo ottenuto con le sponsorizzazioni nel 2016 e nel 2020 e, lo scorso anno, della FIFA World Cup 2022™. L’accordo con UEFA prevede che l’azienda avrà inoltre i diritti di sponsorship per le qualificazioni europee UEFA nel 2023-24 e 2025-26, le finali di UEFA Nations League nel 2025, UEFA U21 EURO 2025, Finalissima 2024 e UEFA Futsal 2026.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha commentato con entusiasmo la scelta di Hisense di rinnovare la partnership : «Siamo entusiasti che Hisense abbia voluto rinnovare il suo impegno nel calcio europeo come partner ufficiale di UEFA EURO 2024™: sarà il terzo consecutivo insieme. La tecnologia di Hisense continua a contribuire a rendere il calcio più accessibile ed entusiasmante per i tifosi di tutto il mondo. »

Le attività di marketing nel settore sportivo continuano a rappresentare un elemento chiave nella crescita globale di Hisense e nello sviluppo della brand awareness in tutto il mondo. L’azienda ha visto negli ultimi cinque anni quasi raddoppiare la riconoscibilità del proprio marchio sui mercati internazionali.

In seguito all’annuncio della sponsorizzazione di UEFA EURO 2024, Fisher Yu, Presidente del Gruppo Hisense, nel suo discorso di apertura a IFA 2023 ha sottolineato: «La sponsorizzazione di eventi sportivi ci consente di avvicinare i consumatori in ogni parte del mondo, stabilendo con loro un forte legame di fiducia. Per continuare nella crescita del brand a livello globale, noi di Hisense promettiamo di offrire agli appassionati di calcio un’esperienza visiva unica di UEFA EURO 2024™ grazie alla tecnologia all’avanguardia per la qualità dell’immagine».

Dai Laser TV al risparmio energetico, alle iniziative intraprese per la tutela ambientale a livello globale, Hisense si impegna a investire nell'innovazione e a fornire ai consumatori prodotti più green.

Da sempre l’azienda mira ad allacciare solide relazioni con gli utenti a livello mondiale, con lo scopo di comprenderne e soddisfarne al meglio le esigenze e contribuire così a migliorarne la quotidianità.

GUARDA IL VIDEO DI ANNUNCIO DELLA PARTNERSHIP QUI: https://youtu.be/Ie-r32QHqlg

Altre News per: hisenseannunciasponsorshipuefaeuro2024