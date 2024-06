Le principali patologie negli anziani: quali sono e come riconoscerle

Con l’andare avanti dell’età si possono presentare vari tipi di patologie e disturbi. Questo articolo nasce con l’intento di dare delle informazioni generali sui problemi più diffusi in modo tale da saperli riconoscere e così intervenire tempestivamente.

Sicuramente ci sono molte problematiche conosciute come l’ictus, l’ischemia o le trombosi, di cui si può leggere un approfondimento qui, ma in realtà ce ne sono altre anche meno conosciute a cui bisogna prestare molta attenzione.

D’altronde in Italia la popolazione di anziani è in aumento quindi tutti dobbiamo essere ben preparati alle eventuali conseguenze.

Quali sono le malattie più diffuse tra gli anziani?

L’artrite è una delle patologie più diffuse in generale, ad essa sono associati vari sintomi come il dolore alle articolazioni e uno stato di infiammazione cronica. Purtroppo, l’artrite non si può curare, ma si possono seguire delle terapie volte ad attenuare il dolore.

Chi soffre di questa condizione ha difficoltà nel muoversi in generale e presenta rigidità associata a dolore delle articolazioni. Un’altra patologia che può affliggere una persona anziana è l’edema polmonare. In questi casi nei polmoni si viene ad accumulare una discreta quantità di acqua dove non dovrebbe assolutamente stare.

Le cause e sintomi del liquido nei polmoni sono vari, si inizia solitamente con difficoltà nel respirare soprattutto di notte ed inoltre è presente tosse spesso associata a emissioni di sangue. Purtroppo, in età anziani molto diffusi sono anche i tumori, per cui è necessario fare dei controlli periodici come prevenzione.

In genere bisogna preoccuparsi quando si ha una perdita di peso non spiegabile, sangue nelle feci e nelle urine o quando si fa un colpo di tosse. Anche i reni possono essere soggetti a problemi, le infiammazioni sono molto diffuse. Questi problemi non sono facilmente individuabili perché nelle prime fasi sono del tutto asintomatici. L’unico modo è quello di fare degli screening preventivi.

Come gestire un anziano malato

Ora che sappiamo quali sono le patologie più comuni, è arrivato il momento di capire come fare a gestire una persona anziana. Sicuramente la prevenzione gioca un ruolo fondamentale nell’assicurare una qualità di vita adeguata per gli anziani, in questo articolo troverete alcuni dei metodi di prevenzione più diffusi.

Purtroppo, fare prevenzione non assicura che l’anziano sia sempre in buona salute, ma permette di intervenire tempestivamente per limitare i danni di una possibile malattia. Anche nel caso di patologie già presenti, la gestione del dolore diventa fondamentale per aiutare l’anziano, per cui un supporto medico è sempre necessario.

Bisogna inoltre assicurarsi che la persona segua un regime alimentare sano insieme ad uno stile di vita adeguato. Non dimentichiamoci poi che a livello psicologico la vicinanza dei famigliari è fondamentale. Nelle situazioni difficili la persona anziana potrebbe non affrontare positivamente il tutto, sviluppando poi altri problemi come la depressione.

Aiutare la persona anziana cercando di mantenerla attiva, almeno mentalmente, è davvero di aiuto e di supporto durante la malattia. Non trascurate mai le persone anziane, hanno bisogno di voi.

