Goat Simulator 3 annuncia il primo importante DLC

Guarda il trailer di Multiverse of Nonsense qui

Coffee Stain Publishing e Coffee Stain North sono entusiasti di annunciare il primo DLC in arrivo su Goat Simulator 3! Rivelato al Future Games Show, il DLC Multiverse of Nonsense verrà lanciato il 19 giugno, sfidando i giocatori a salvare l'universo nell'unico modo in cui può farlo una capra.

Multiverse of Nonsense è ambientato in un mondo completamente nuovo che i giocatori possono esplorare: da una città di cartoni animati, a una metropoli dove le capre sono umane e gli umani sono capre, e una città mitologica in cima a una montagna dove siamo sicuri che nessun altro gioco abbia mai pensato di realizzare. la loro ambientazione, mai. Anche se ci sarà tutto il tempo per esplorare questo nuovo enorme sandbox, il DLC condurrà anche i giocatori attraverso una storia lineare in cui dovranno raccogliere una serie di gemme visitando una varietà di luoghi attraverso le fratture del Multiverso, senza mai saperlo del tutto. dove finiranno... L'obiettivo? Ripristina l'ordine nell'universo! Basta non chiedere alla nostra eroina Pilgor dov'era quando le cose si sono incasinate...

I giocatori possono anche aspettarsi una miriade di nuovi equipaggiamenti di capra, un entusiasmante crossover in-game con un altro importante titolo pubblicato da Coffee Stain, nonché accenni ad altri importanti franchise, e la pelle di capra più richiesta dalla community di tutti i tempi: il Capybara.

Santiago Ferrero, direttore creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato: “Sappiamo cosa stai pensando: Multiverse? Nessuno ha ancora avuto il coraggio di esplorare un tema così complesso con le capre. Ma questo è ciò che facciamo a Coffee Stain North. Stiamo spingendo oltre i confini della tecnologia di simulazione delle capre di prossima generazione e non vediamo l'ora che i nostri giocatori esplorino alcuni dei contenuti più entusiasmanti su cui abbiamo lavorato dai tempi di Goat Simulator 3."