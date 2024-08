Goat Simulator 3 è stato annunciato per Nintendo Switch, con una versione digitale disponibile da subito sul Nintendo eShop

Guarda qui il trailer di annuncio di Goat Simulator 3 per Nintendo Switch

Lecca, gira e colpisci con la testa per farti strada attraverso l'isola di San Angora, dove i sogni prendono vita (purché il tuo sogno sia quello di essere una capra). Completa missioni stravaganti, scopri segreti nascosti e causa più caos che puoi in questa avventura sandbox in cui sei tu a stabilire le regole.

Goat Simulator 3 su Nintendo Switch offre uno schermo diviso locale per 2 giocatori sia in modalità docked che portatile, oltre a un multigiocatore online per scatenare il caos con gli amici da lontano. Partecipa a Prop Hunt, Hoofball, The Floor Is Lava e altri minigiochi che metteranno alla prova le tue amicizie in tutta l'isola.

Il gioco offre inoltre oltre 350 opzioni di personalizzazione, dagli equipaggiamenti da capra con speciali funzionalità di miglioramento del gioco alle capre alternative che trasformano radicalmente il tuo aspetto: ce n'è per tutti i gusti!

Caratteristiche principali:

Diventa una capra: scegli tra una gamma di capre giocabili e diventa l'esploratore con gli zoccoli che hai sempre desiderato essere. Capra alta, capra arrabbiata, capra gustosa, capra bipede che sicuramente non è solo un essere umano: di tutto!

scegli tra una gamma di capre giocabili e diventa l'esploratore con gli zoccoli che hai sempre desiderato essere. Capra alta, capra arrabbiata, capra gustosa, capra bipede che sicuramente non è solo un essere umano: di tutto! Multiplayer Mayhem: prendi un amico e giocate insieme in modalità split-screen a 2 giocatori o multigiocatore online. Con 7 minigiochi tra cui scegliere, ce ne sarà sicuramente uno che rovinerà la vostra amicizia!

prendi un amico e giocate insieme in modalità split-screen a 2 giocatori o multigiocatore online. Con 7 minigiochi tra cui scegliere, ce ne sarà sicuramente uno che rovinerà la vostra amicizia! Esplora un'isola idilliaca piena di capre : il gigantesco mondo sandbox di Goat Simulator 3 ha molto da scoprire: segreti nascosti, missioni, oggetti da collezione e molto altro! Usa i tuoi quattro zoccoli per spostarti, strusciarti sul sedere o allacciare le cinture per il viaggio della tua vita, poiché tutte le capre possono guidare le auto.

: il gigantesco mondo sandbox di Goat Simulator 3 ha molto da scoprire: segreti nascosti, missioni, oggetti da collezione e molto altro! Usa i tuoi quattro zoccoli per spostarti, strusciarti sul sedere o allacciare le cinture per il viaggio della tua vita, poiché tutte le capre possono guidare le auto. Contenuti aggiuntivi: Goat Simulator 3 su Nintendo Switch è confezionato con tutti gli aggiornamenti gratuiti rilasciati dal lancio originale. Ciò include gli aggiornamenti di Pasqua, Estate e Festività, e altri ancora in arrivo!

Santiago Ferrero, direttore creativo di Coffee Stain North, ha detto: "Non ne hai mai abbastanza di Goat Simulator 3? Bene, eccolo di nuovo, questa volta su Nintendo Switch, così puoi portarti dietro tutto il caos caprino ovunque tu vada. Giocaci sull'autobus, in aeroporto o persino in bagno: non ti giudicheremo!"

Goat Simulator 3 è disponibile ora in formato digitale tramite il Nintendo eShop su Nintendo Switch , mentre l'edizione fisica arriverà a novembre.