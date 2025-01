Goat Simulator: The Card Game!

GOAT SIMULATOR: IL GIOCO DI CARTE SI BLOCCA SU KICKSTARTER QUEST'ANNO

Dal team dietro Deep Rock Galactic: The Board Game e Valheim: The Board Game... arriva la prossima generazione del simulatore di capre?

Coffee Stain North è entusiasta di annunciare Goat Simulator: The Card Game! Sviluppato da MOOD Publishing, i creatori di Deep Rock Galactic: The Board Game e Valheim: The Board Game, Goat Simulator: The Card Game porterà presto il caos caprino con il gioco di carte.

Lanciato su Kickstarter quest'anno, Goat Simulator: The Card Game metterà tutta la gioia e le pazie del franchise Goat Simulator in una delizioso gioco in.

Santiago Ferrero, direttore creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato: “I videogiochi basati sugli animali sono così lcaotici. Ecco perché abbiamo collaborato con MOOD Publishing per pubblicare un caotico gioco di carte basato sugli animali".