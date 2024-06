Chiara Ferragni e la frecciatina della nuova fidanzata di Fedez Garance Authié

La recente relazione tra Fedez e la modella francese Garance Authié continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. Le prime immagini della coppia mano nella mano a Montecarlo durante il Gran Premio di Formula 1 hanno scatenato un vero e proprio ciclone mediatico. La giovane modella classe 2004, già affermata nel mondo della moda, è stata vista insieme al rapper italiano in vari contesti, inclusi momenti intimi su uno yacht e in ristoranti esclusivi.

Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, non è rimasta in silenzio di fronte a queste novità. Attraverso i social media, in particolare su TikTok, ha lanciato delle velate frecciatine. Un post in cui chiede ai suoi fan di suggerire una didascalia per una sua foto con un'espressione disgustata ha attirato particolare attenzione. Uno dei commenti, che ha ricevuto il "like" di Chiara, recitava: "Finalmente potrò uscire con tacchi di 12 centimetri senza sentirmi in colpa", un chiaro riferimento alla differenza di altezza tra lei e Fedez.

Nel frattempo, Fedez ha anche espresso i suoi sentimenti attraverso la musica. Nel suo nuovo singolo "Sexy Shop", il rapper ha incluso riferimenti molto espliciti alla sua ex moglie, parlando di tradimenti e della fine della loro relazione in modo piuttosto diretto. I versi della canzone parlano di una storia d'amore travagliata e delle difficoltà nel trovare un equilibrio dopo la separazione.

Garance Authié, che ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda all'età di 9 anni, è attualmente seguita da agenzie parigine e spagnole. La modella, oltre a essere appassionata di cinema, danza e sport acquatici, sta studiando management e finanza alla IE Business School di Madrid, con l'obiettivo di lavorare nel settore cinematografico in futuro.

La relazione tra Fedez e Garance sembra andare a gonfie vele, ma ha inevitabilmente sollevato delle reazioni. Il padre di Fedez ha espresso il suo sostegno alla nuova coppia, sottolineando come il figlio meriti di essere felice dopo la difficile separazione da Chiara Ferragni. Questo endorsement familiare potrebbe aver contribuito a dare maggiore stabilità e serenità alla nuova relazione di Fedez.

La situazione rimane comunque molto seguita dai fan e dai media, con continui aggiornamenti che mostrano l'evoluzione di questa intricata vicenda amorosa. Chiara Ferragni continua a condividere momenti della sua vita quotidiana sui social, mantenendo una certa riservatezza sulle sue opinioni personali riguardo alla nuova relazione del suo ex marito.