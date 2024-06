Recap degli annunci dell’Xbox Games Showcase

L'Xbox Games Showcase e il Call of Duty: Black Ops 6 Direct si sono appena conclusi: ecco una panoramica di tutto ciò che è stato rivelato nel doppio appuntamento di oggi.

L'Xbox Games Showcase - che potete vedere on-demand qui – è stato il teatro di serie molto amate con Gears of War: E-Day e Doom: The Dark Ages, nuovi look a Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones e il Grande Cerchio, Perfect Dark, State of Decay 3, South of Midnight, Avowed, un reveal per Starfield: Shattered Space e molto altro ancora. Lo show ha anche svelato la data di uscita di The War Within, la prossima espansione di World of Warcraft.

Nel primo Showcase, che ha ospitato i giochi del portfolio degli studi di Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, oltre ai partner di terze parti. I giocatori hanno assistito alle anteprime e ai nuovi aggiornamenti di numerosi giochi, molti dei quali saranno disponibili su Game Pass.

I partner Xbox hanno mostrato in anteprima mondiale il gameplay di AC: RED, hanno annunciato i futuri componenti del team nell'atteso Dragon Age: The Veilguard e hanno presentato e aggiornato, tra le numerose novità in arrivo, Mixtape, Winter Burrow e Expedition 33.

Inoltre, i giocatori hanno potuto dare un'occhiata alla proiezione del gameplay del nuovo Call of Duty: Black Ops 6. Potete vedere il Call of Duty: Black Ops 6 Direct per un approfondimento a questo link.

L’Xbox Showcase è stato palcoscenico per le nuove console: Xbox Series X|S, che si aggiungono all’attuale gamma di prodotti disponibili per le festività natalizie. Condivideremo la disponibilità sul mercato e i prezzi al dettaglio stimati regionali quando condivideremo i dettagli dei preordini nei prossimi mesi.

Cavo Xbox:

Per ulteriori informazioni su tutto ciò che è stato presentato durante l'Xbox Games Showcase e il Call of Duty: Black Ops 6 Direct, è possibile consultare l’Xbox Wire , con i post di approfondimento dedicati a Gears of War: E-Day, State of Decay 3 e South of Midnight.

Una settimana di appuntamenti speciali con l'Official Xbox Podcast Showcase:

A partire da lunedì 10 giugno, l'Official Xbox Podcast trasmetterà per tutta la settimana podcast con approfondimenti con gli sviluppatori su alcuni dei giochi più attesi dello show, a partire da Avowed e a seguire Metal Gear Solid ?: Snake Eater. Un episodio al giorno verrà pubblicato alle 19.00 CEST sul canale YouTube, sul portale podcast di Xbox e su Xbox Wire .