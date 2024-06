Bethesda: Tutte le novità dell'Xbox Games Showcase

Speriamo che gli aggiornamenti forniti durante l’evento Xbox Games Showcase di oggi siano stati di vostro gradimento. Potete trovare un riassunto di tutti gli annunci su Bethesda.net.Ecco un riassunto di tutto ciò che abbiamo svelato oggi: DOOM: The Dark Agesid Software ha svelato il nuovo capitolo della popolare serie DOOM, ovvero DOOM®: The Dark Ages. Questo sparatutto d’azione in soggettiva per giocatore singolo, prequel degli acclamatissimi DOOM (2016) e DOOM Eternal, vedrà i giocatori vestire i panni insanguinati del DOOM Slayer, la superarma definitiva di dei e sovrani, in una guerra medievale contro l’Inferno.I giocatori faranno a brandelli i nemici con le armi devastanti più famose della serie, come la doppietta, e una varietà di nuovi potentissimi strumenti di distruzione, tra cui il versatile scudo-sega. Fatevi strada in campi di battaglia infestati da demoni a suon di sanguinosi combattimenti ispirati all’originale DOOM. Spiccate il volo in groppa al brutale drago meccanico e riducete in poltiglia demoni titanici a bordo dell’enorme mech Atlan.

DOOM: The Dark Ages, la storia delle origini della furia dello Slayer di stampo cinematografico, uscirà per Game Pass, Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5 nel 2025.

Guardate il trailer d’annuncio di oggi qui:https://www.youtube.com/watch? v=EsXdWYRw-h8

Nuovo trailer in anteprima di Indiana Jones e l’antico CerchioOggi MachineGames ha svelato una nuova e intensa scena in-game del suo prossimo gioco d’avventura Indiana Jones e l’antico Cerchio™. Questo annuncio ha svelato un filmato d’intermezzo con una gelida resa dei conti in cui Indiana Jones e Gina Lombardi fanno una scoperta nel profondo dell’Himalaya. Il video ha fornito un’anteprima di come gli elementi narrativi del gioco e la collaborazione con Lucasfilm Games contribuiscano a creare un’autentica esperienza di Indiana Jones.

Guardate il segmento di oggi:https://youtu.be/bHi-mcxobkc

In Indiana Jones e l’antico Cerchio, i giocatori vestono i panni del leggendario avventuriero Indiana Jones in un’avventura in soggettiva per giocatore singolo ambientata tra gli eventi di Indiana Jones e I predatori dell'arca perduta™ e Indiana Jones e l'ultima crociata™ per svelare uno dei più grandi misteri dell’umanità. Anno 1937. Forze sinistre setacciano il mondo per scoprire il segreto di un potere ancestrale connesso all'antico Cerchio, e solo una persona può batterle sul tempo: Indiana Jones. Indiana Jones e l’antico Cerchio uscirà più avanti quest’anno, perciò restate sintonizzati per aggiornamenti.

Starfield – Bethesda Game Studios svela l’espansione Shattered Space e l’aggiornamento di giugno

Oggi Bethesda Game Studios ha svelato i primi dettagli di Starfield: Shattered Space, la nuova espansione della storia di Starfield. Un misterioso potere si agita nella città di Dazra, la capitale del pianeta natale finora nascosto della Casata Va’ruun. Indagate su una spaventosa minaccia cosmica, esplorate un nuovo pianeta e trovate armi, tute spaziali e attrezzature uniche in un’avventura tutta nuova! Durante la presentazione di oggi è stato annunciato anche l’aggiornamento di giugno di Starfield. Disponibile per il download da stanotte su PC e console, l’aggiornamento di giugno di Starfield include le Creazioni, novità per i cacciatori di taglie e le nuove missioni dell’Alleanza dei Liquidatori, combattimenti corpo a corpo migliorati e altro ancora. Le Creazioni introducono il supporto ufficiale alle mod di Starfield. Ora i giocatori possono scoprire e giocare a nuovi contenuti dei Creatori e di Bethesda Game Studios direttamente in-game attraverso il menu Creazioni.Anche il Creation Kit, il tooolkit ufficiale di Starfield, è ora disponibile per il download gratuito su Steam e mette il potere di creare nuovi contenuti nella mani della community.Chiunque nella community può realizzare Creazioni e caricarle sulla piattaforma dedicata.

Guardate il trailer di oggi qui:https://www.youtube.com/watch? v=iNM1HFzQC8c

Fallout 76 - Skyline Valley disponibile dal 12 giugnoBethesda Game Studios è entusiasta di annunciare la nuova grande espansione di Fallout 76, Skyline Valley, in arrivo il 12 giugno su tutte le piattaforme gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76. Per la prima volta, Skyline Valley espande la mappa di Fallout 76 a sud verso la nuova regione di Shenandoah, dove i giocatori indagheranno sulla causa di una tempesta elettrica che sovrasta la zona e sveleranno il mistero del Vault 63, in cui incontreranno gli abitanti e scopriranno un nuovo e folgorante tipo di ghoul: il Perduto.

Date un’occhiata al trailer di lancio di Skyline Valleyhttps://youtu.be/r9vJeD_2UO0

Fallout 76: Skyline Valley permette ai giocatori di esplorare una regione del tutto nuova, che include le colline di Shenandoah, e di vivere una nuova storia incentrata sugli abitanti del Vault 63: una popolazione di ghoul. In questa nuova espansione, i giocatori incontreranno un nuovo tipo di ghoul dotato di armi e armature elettriche e dovranno scoprirne le misteriose origini. Tra tempeste da inseguire in Passatempi pericolosi, un nuovo evento pubblico e gli scontri con nuovi boss della regione, i golia della Tempesta, Fallout 76: Skyline Valley include una pioggia di nuovi contenuti e storie da giocare.

Fallout 76: Skyline Valley uscirà il 12 giugno su Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Fallout 76 è disponibile anche con Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra.

The Elder Scrolls Online - Nel nuovo trailer c’è qualcosa per tuttiPer festeggiare il decimo anniversario di The Elder Scrolls Online, ZeniMax Online Studios ha mostrato un nuovo trailer di gioco che sottolinea i molti modi in cui giocatori novizi e veterani possono divertirsi in ESO insieme all’incredibile community del gioco. Inoltre, il trailer ha annunciato che l’iscrizione a The Elder Scrolls Online, ESO Plus, sarà gratuita per tutti da ora fino al 19 giugno. Questo periodo di prova di ESO Plus include tutti i capitoli già usciti, a parte Gold Road per tutte le piattaforme e Necrom per console, nonché l’accesso a tutti i DLC usciti per ESO dalla sua uscita nel 2014.

Guardate il trailer:https://youtu.be/NcT-pi-XKkU

All’inizio di questo mese, il nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online, Gold Road, è uscito per PC aggiungendo 30 ore di contenuti per la missione principale e la nuova zona di West Weald, più un nuovo sistema, lo Scribing e conclude il filone narrativo di Shadows Over Morrowind iniziato nel 2023 con la storia di Ithelia, il principe dimenticato. The Elder Scrolls Online: Gold Road è ora disponibile per PC e Mac e arriverà sulle console Xbox e PlayStation il 18 giugno.