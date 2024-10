Bethesda Softworks a Lucca Comics & Games 2024

Per gli appassionati di Fallout 76, il famoso videogioco post-apocalittico di Bethesda Game Studios, l'appuntamento è fissato per venerdì 1 novembre alle ore 16.30 quando si terrà una grande parata con tutti i personaggi più iconici impersonati da cosplay professionisti e appassionati.

La partenza sarà da Piazza San Michele con arrivo al Giardino degli Osservanti.Nel corso della parata saranno regalati gadget personalizzati e alla conclusione per tutti ci sarà la possibilità di scattare una foto con i partecipanti e di ricevere un biglietto per una lotteria a tema con estrazione dei premi sulla pagina facebook italiana di Fallout la settimana successiva.Nel Videogame District un'enorme statua del DOOM Slayer alta oltre 5 metri accoglierà i visitatori in tutta la sua imponenza per celebrare il lancio dell'attesissimo nuovo capitolo della saga, DOOM: The Dark Ages di id Software, in arrivo nel 2025 su Game Pass, Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5.

Una perfetta e irripetibile occasione per scattarsi una foto con uno dei personaggi più iconici di tutte il mondo dei videogiochi e conservare per sempre questo ricordo indelebile.Se alzeremo gli occhi verso l'alto il 2 novembre, invece, avremo modo di vedere un originale dirigibile solcare i cieli della città: è il dirigibile basato su quello visto nei trailer di Indiana Jones e l'antico Cerchio, in uscita il 9 dicembre su Game Pass, Xbox Series X|S, PC.

Per celebrare il nuovo gioco di avventura sviluppato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, tutti gli appassionati avranno l'opportunità di seguire il volo dell'aeromobile e magari scorgere addirittura il celebre archeologo appeso con la sua frusta come visto nei recenti trailer di gioco. Non perdete l'occasione di scattare una foto e immortalare un momento unico e irripetibile.