Bethesda presenta i regali di Natale 2023

Regali a tema Starfield, The Elder Scrolls, Fallout, Hi-Fi RUSH e DOOM da mettere sotto l’albero di Natale: consigli pratici per tutti i gusti (e tutte le tasche)

STARFIELD

Giacca Starfield (Insert Coin)

Set di calze Starfield Constellation (Bethesda International Gear Store)

Starfield – Journey into the Starfield (Displate)

THE ELDER SCROLLS

Miniature The Elder Scrolls: Call to Arms: Ghosts of Yngvild (Modiphius)

The Elder Scrolls Online - Set di dadi Ebonheart (Bethesda International Gear Store)

The Elder Scrolls – Il ricettario ufficiale (Insight Editions)

FALLOUT

Fallout:

Berretto e sciarpa Fallout Minuteman (Bethesda International Gear Store)

Fallout – Mr Pebbles (DISPLATE)

HI-FI RUSH

Hi-Fi RUSH t-shirt (Insert Coin)

DOOM

DOOM Edition set di cuscini in memory foam (noblechairs)

DOOM Dark Lord Statue (Bethesda International Gear Store)

Se siete ancora alla ricerca dei regali di Natale ideali per i vostri amici gamers, non temete: la vostra impresa è quasi finita.è pronta a darvi qualche consiglio per trovare il presente perfetto per ogni videogiocatore. Da, da, sino ad arrivare a, in questa guida troverete consigli per tutti i i gusti e tutti i portafogli, spaziando dagli accessori per il gaming agli articoli di abbigliamento a tema. Quindi, prendete carta e penna e preparatevi a segnare le vostre idee regalo preferite!Un’esclusiva giacca bomber per i vostri amici amanti di Starfield: impreziosita da dettagli ricamati, toppe e targhetta da pilota, questa giacca è il regalo perfetto per far sentire chiunque la indossi come un membro della Constellation!77,32€Nello spazio, è importante tenere i piedi bene al caldo! Questo set di calze targate Starfield è perfetto per partire all’avventura con comodità e stile. Include un paio di calze bianche con strisce e stemma della Constellation e un paio di calze blue e nere con le iconiche stelle a quattro punte.: 22,18€Un poster spaziale per dare un aspetto galattico a qualsiasi stanza: stampato su metallo, con un semplicissimo supporto a magnete per appenderlo senza difficoltà, questo poster è il regalo ideale per ogni amante di Starfield.: da 44€ (prezzo variabile a seconda delle dimensioni, del finish del poster e del materiale scelto per un’eventuale cornice)Arondil, i fantasmi di Yngvild e i negromanti Breton e Dunmer compongono questo magnifico set di sei miniature da 32 mm componibili in resina di alta qualità, accompagnate da altrettante basi sceniche su cui disporre i personaggi per un effetto ancora scenografico. Assemblarle e pitturarle sarà solo parte del divertimento per chi riceverà questo regalo speciale!: 51,19€Per gli appassionati di giochi da tavolo e The Elder Scrolls Online, questo regalo è una vera chicca da non perdere: il set di dadi ispirato all’Ebonheart Pact è l’ideale per arricchire le serate di gioco con un tocco fantasy! I dadi sono decorati dalla lamina matte e impreziositi da dettagli in foglia d’oro, mentre la moneta esagonale D2 presenta la testa di drago del Patto di Ebonheart su un lato e l’uroboro di The Elder Scrolls sull’altra. Il set è custodito all’interno di una box ispirata ad un antico grimorio, dalle bordature incise con una stampa in lamina d’argento.: 49,90€Una stupenda edizione rilegata in copertina rigida per i vostri amici buongustai: in questo ricettario ispirato al mondo di The Elder Scrolls troverete deliziosi piatti tratti da Skyrim, Morrowing e tutta Tamriel. Con oltre 60 ricette, potrete esplorare le variegate cucine dei Nord, dei Bosmer, dei Khajiti e non solo. Tra questi, alcuni dei preferiti dei fan, diventati vere e proprie icone della serie di The Elder Scrolls: lo Stufato di Cavolo e Mele, i Sunlight Soufflé, gli Sweetrolls e molto altro. Un regalo che sarà sicuramente apprezzato da ogni Sangue di Drago gourmet!: 32,43€In inverno, anche i più fieri soldati hanno bisogno di un piccolo aiuto per mantenersi al caldo. Con questo set potrete proteggere le persone a voi care dal freddo “nel giro di un minuto”. Il cappellino di lana con paraorecchie e stemma di Vault Boy in versione Minuteman in finta pelle e la sciarpa double-face con frange compongono il perfetto regalo natalizio caldo e confortevole!: 49,99€Parte della collezione Fallout: New Vegas, questo poster metallico celebra Pebbles, noto per essere stato il primo gatto inviato nello spazio dalla United States Space Administration nell’universo di Fallout. Unendo la qualità che caratterizza Displate e il design simpatico e colorato di Pebbles, questo poster sarà immediatamente in grado di vivacizzare qualsiasi stanza!Prezzo: da 44€ (prezzo variabile a seconda delle dimensioni, del finish del poster e del materiale scelto per un’eventuale cornice)808 è il compagno di missione ideale con cui cercare di sconfiggere la Vandelay Megacorp: con questa meravigliosa t-shirt dal design galattico, qualsiasi fan di Hi-Fi RUSH sarà in grado di rubare la scena con stile da vendere!: 28,99€Portate la vostra esperienza di seduta al livello successivo con il set di cuscini DOOM Edition Memory Foam di noblechairs: composto da un cuscino per il collo più piccolo e un cuscino per la lordosi più grande, questo set in memory foam consente il massimo comfort e sostegno per poter videogiocare in comodità. L'esclusivo ricamo sul cuscino per il collo e sui cuscini lombari rappresenta il design infernale di DOOM, con un l’iconico logo ricamato sul primo e il famigerato pentagramma demoniaco con i glifi dell'inferno sul secondo. Sia che lo aggiungiate alla sedia HERO DOOM Edition o che aggiungiate un tocco speciale a uno degli altri numerosi modelli di noblechairs, godrete di un comfort al massimo livello.: 74,02€: 79,90€Prepara i tuoi amici allo scontro contro il più temuto rivale: questa statua raffigurante il Signore Oscuro di DOOM Eternal: The Ancient Gods - Parte 2 è un regalo ideale per un vero collezionista. Il Signor Oscuro, Davoth, indossa la sua armatura rossa con i cannoni pronti all’utilizzo e la spada alla mano, pronto per cercare la sua vendetta. Questo articolo da collezione iper dettagliato in poliresina, alto 24,13 cm e dipinto a mano, è un’edizione limitata con sole 800 tirature a livello globale, ognuna accompagnata da un numero individuale e un Certificato di Autenticità.: 181,50€

