Carrarese torna in Serie B dopo 76 anni

Spettacolo - Storica impresa della Carrarese che dopo 76 anni di assenza torna in Serie B grazie al successo allo stadio dei Marmi di Carrara, per 1-0 sul Vicenza nella gara di ritorno della finale playoff di C. Dopo lo 0-0 dell'andata, la formazione toscana si impone nel match di ritorno aggiudicandosi l'ultimo posto valido per salire in B. Decisivo il gol al 6’ di Finotto che regala la vittoria alla squadra allenata da Calabro. Grande festa in città per una promozione attesa addirittura dal 1948. Dopo il successo i giocatori hanno indossato una maglia speciale: "Non bisogna mai smettere di sognare"