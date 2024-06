Hogwarts Legacy: arriva oggi l’aggiornamento estivo

Il nuovo update include modalità foto, la possibilità di resettare i talenti e contenuti in precedenza esclusivi

Warner Bros. Games ha annunciato oggi che l’aggiornamento estivo di Hogwarts Legacy è ufficialmente attivo su tutte le piattaforme per i giocatori che possiedono il gioco. L’aggiornamento include una nuova modalità foto, contenuti nuovi e altri che prima erano esclusivi, correzioni di bug e aggiornamenti dei driver per PC, ma anche la possibilità di azzerare i talenti per provare stili di gioco e sviluppi del personaggio differenti.

L'aggiornamento diHogwarts Legacy include la missione del negozio infestato di Hogsmeade, che prima era esclusiva per i giocatori PlayStation mentre ora è disponibile su tutte le piattaforme. I giocatori potranno divertirsi con questa missione unica e ottenere le relative ricompense, come il completo da negoziante raffinato e la possibilità di avere un proprio negozio a Hogsmeade. Adesso sono anche disponibili per tutti i giocatori la cavalcatura esclusiva Ippogrifo d'onice e la ricetta della Felix Felicis, insieme al nuovissimo cappotto di Azkaban, il completo da prigioniero di Azkaban, gli occhiali che sono sopravvissuti, e la scopa Lavender Borealis.

Con la nuova Modalità foto i giocatori potranno creare i propri screenshot in gioco con un'ampia varietà di opzioni di personalizzazione, modificandone per esempio esposizione, contrasto, inclinazione dell'inquadratura, ingrandimento, profondità di campo e campo visivo. Inoltre, nella Modalità foto sarà possibile cambiare l'ora del giorno e la stagione, oltre alla posa del personaggio, scegliendo da tante opzioni in piedi e da seduti. I giocatori potranno anche rimuovere l'interfaccia utente e gli NPC e personalizzare i propri screenshot con temi del personaggio e delle case, oltre a poter applicare numerosi filtri.

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software,Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d'azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano al quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

, gioco acclamato dalla critica e detentore del primato di vendite globali nel 2023* è stato pubblicato il 10 febbraio 2023 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC , il 5 maggio 2023 su PlayStation®4 and Xbox One e il 14 novembre 2023 per Nintendo Switch.