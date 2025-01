Hogwarts Legacy: Creator Kit e mod scaricabili per PC

Arriva anche un nuovo trailer, accompagnato da live streaming di Avalanche Software per illustrare numerose mod

Warner Bros. Games ha annunciato che è da oggi disponibile il supporto al modding su PC per il GDR open world acclamato dalla critica Hogwarts Legacy. Con l’ultima patch del gioco, i giocatori che usano Steam o Epic Games Store potranno accedere alle mod disponibili direttamente dal menu principale del gioco. Chi volesse creare le proprie mod può invece farlo con il Creator Kit di Hogwarts Legacy, disponibile gratuitamente su Epic Games Store.

Per festeggiare questa novità, Avalanche Software, lo sviluppatore di Hogwarts Legacy, farà uno streaming dal vivo alle 19:00 di oggi sul proprio canale Twitch ufficiale, e illustrerà numerose mod già disponibili con cui è possibile giocare.

L'aggiornamento delle mod è accompagnato da un nuovissimo trailer che evidenzia alcune delle originali mod magiche curate dal team di Avalanche Software, tra cui quelle che offrono nuove acconciature e quelle che modificano le scope, trasformandole per esempio in aspirapolvere o gatti volanti. Le mod presentate nello streaming, insieme a tante altre, saranno subito disponibili e comprendono nuove missioni, dungeon e oggetti cosmetici. I giocatori vedranno che la varietà e la quantità di mod, nonché di strumenti per il loro sviluppo, nel tempo andrà ad aumentare.

Trovi il trailer ufficiale di Hogwarts Legacy - Disponibile l'aggiornamento mod su PC qui: https://youtu.be/UUxgd0umU38

Il video ufficiale Come utilizzare le mod in Hogwarts Legacy spiega invece come scaricare e utilizzare le mod per PC di Hogwarts Legacy.

Le mod per PC di Hogwarts Legacy saranno ospitate e moderate da CurseForge, uno dei più grandi repository al mondo di mod e add-on per videogiochi. Il Creator Kit di Hogwarts Legacy supporterà il modding di nuove missioni, dungeon, e miglioramenti del personaggio come skin e oggetti estetici. Le mod potranno poi essere inviate tramite la piattaforma CurseForge ed essere pubblicate nel gioco.

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo open world, immersivo e d'azione, ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano al quinto anno della scuola di magia e stregoneria e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Acclamato dalla critica, Hogwarts Legacy è la nuova uscita più di successo del 2023, con oltre 30 milioni di copie vendute, ed è disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy - supporto ufficiale del modding su PC - Warner Bros. Games annuncia il supporto ufficiale del modding su PC di Hogwarts Legacy Il Creator Kit e le mod scaricabili arriveranno il 30 gennaio. Per la pubblicazione delle mod sarà usata la piattaforma CurseForgeOggi Warner Bros. Games ha annunciato che supporterà ufficialmente il modding su PC per il GDR open world acclamato dalla critica Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy: arriva oggi l’aggiornamento estivo - Il nuovo update include modalità foto, la possibilità di resettare i talenti e contenuti in precedenza esclusivi Warner Bros. Games ha annunciato oggi che l’aggiornamento estivo di Hogwarts Legacy è ufficialmente attivo su tutte le piattaforme per i giocatori che possiedono il gioco.

Hogwarts Legacy - Recensione Tecnica PS4 - Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games. Il titolo è ambientato nell'universo di Harry Potter ed è il miglior titolo dedicato al mondo di Harry Potter che sia mai stato realizzato.