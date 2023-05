Hogwarts Legacy - Recensione Tecnica PS4

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games. Il titolo è ambientato nell'universo di Harry Potter ed è il miglior titolo dedicato al mondo di Harry Potter che sia mai stato realizzato. Una produzione ricca di contenuti e di grande bellezza. Il gameplay di Hogwarts Legacy è tipico dei videogiochi di ruolo e presenta le solite meccaniche di questo genere. Hogwarts Legacy è un open world strapieno di contenuti. La mappa si presenta come un'ampia regioneda esplorare, ricchissima di punti d'interesse, missioni, sfide, puzzle da risolvere, maghi oscuri da abbattere, tane di animali fantastici, ecc.

PS4 Standard 1600x900p a 30fps, 50fps con framerate sbloccato

PS4 Pro 1920x1080p a 30fps, 60fps con framerate sbloccato

PS5 Quality Mode 3200x1800p/30fps

PS5 Performance Mode 2560x1440p/60fps

PS5 Balanced Mode 3200x1800p/30fps (dinamic)

PS5 Ray-Tracing Mode 2560x1440p/30fps

PS5 HFR 1920x1080p/80fps

La trama principale ha una durata di oltre venti ore che aumentano a dismisura se si aggiungono le missioni secondarie e le moltissime altre cose da fare in giro per la mappa.ha fatto la felicità dei fan deiche su PS5 lo hanno giocato in massa. Tecnicamente Hogwarts in generale è un buon titolo con gli interni della scuola che sono sbalorditivi. C'è una cura dei dettagli straordinaria e una qualità altissima. Dopo averlo provato su PS4 e PS4 Pro, ecco la mia recensione tecnica sulle principali differenze con la versioneUscito per PC emesi addietro, Hogwarts Legacy è senza dubbio il gioco di maggior successo del 2023. Warner Bros ha dichiarato cheha venduto oltre 15 milioni di copie e ancora non si ferma. Con questo ottimo porting la casa californiana spera che le vendite possano ulteriormente aumentare vista la base di console PS4/Pro vendute. Finalmente, Hogwarts Legacy arriva anche sue lo fa alla grande. Il porting è sorprendentemente fluido e solido.I players digiocheranno a Hogwarts Legacy senza invidiare nulla ai possessori della versione PS5. Il gioco su PS4 gira molto bene, ma fa ancora meglio sulla Pro. Sulla versione Standard di PS4 il gioco ha una risoluzione di 900p astabili, raggiungendo fino aquando il frame rate è sbloccato. Un risultato strabiliante per l'hardware della piccola e vecchia PS4. Con, la stabilità è simile, ma la risoluzione può essere aumentata fino a 1080p. Anche qui davvero niente male. Nel complesso, rispetto alla, si abbassa la distanza di visualizzazione, la qualità delle texture e dell'illuminazione, che risultano meno spettacolari.Quindi, alla fine nulla di sconvolgente. Le differenze che si notano di più sono sui caricamenti; ora diventati abbastanza lunghi sopratutto quando si entra o si esce dal. Ma anche passare da una luogo a un altro o da una stanza all'altra diventa abbastanza pesante. Per essere più precisi i tempi di caricamento sono di circavolte più lenti rispetto a quelli visti su. Gli sviluppatori sono stati bravissimi a trovare il giusto compromesso tecnico/estetico che gli ha permesso di realizzare un porting veramente fenomenale, senza incidere di molto sulle performance in generale.Alla fineresta comunque molto piacevole da giocare sia su PS4 che, ancora meglio, su PS4 Pro. Per quanto riguarda il gioco e i contenuti non vi è alcuna differenza tra i due titoli. Infine, secondo alcune voci di corridoio sembra che Avalanche Software voglia assumere nuovo personale per sistemare al meglio il titolo o per lo sviluppo di nuovi. Hogwarts Legacy è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Mentre una versione perarriverà il 25 luglio.resta il miglior gioco mai uscito sul mondo di Harry Potter. Avalanche Software è riuscita a fare un porting strabiliante per PS4, che offre la stessa quantità di contenuti e una sperimentazione di gioco appagante e divertente. Gli sviluppatori sono dovuti scendere a dei compromessi, trovando il giusto bilanciamento, che non incidono in alcun modo sull'esperienza di gioco, la quale risulta molto simile alla controparte PS5. Se avete unafiondatevi a comprare Hogwarts Legacy.

Voto porting 9/10



Hogwarts Legacy | PS4 - PS4 Pro - PS5 | Graphics Comparison



