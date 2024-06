Chiara Ferragni chiede il divorzio da Fedez e alimenti di 40mila euro mensili

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è giunta a un punto di svolta. Secondo fonti vicine, gli avvocati dell'influencer hanno presentato in tribunale i documenti per il divorzio, richiedendo un assegno di mantenimento di 40mila euro al mese. Questo importo servirà per il sostentamento dei figli Leone e Vittoria, che resteranno con la madre. Fedez, rappresentato dall'avvocato Alessandro Simeone, ha scelto di mantenere un basso profilo pubblico sulla questione. Nonostante le frecciatine sociali e musicali, entrambi hanno evitato commenti diretti sulla loro battaglia legale.

I dettagli della separazione

Chiara Ferragni, assistita dall'avvocato Daniela Missaglia, ha formalmente chiesto il divorzio da Fedez, nome d'arte di Federico Lucia. La richiesta include un assegno di mantenimento significativo, destinato a garantire il benessere dei figli. Fedez ha pubblicamente espresso il suo rispetto per l'ex moglie, sottolineando che non intende alimentare polemiche pubbliche. Il rapper ha recentemente lanciato una nuova canzone in collaborazione con Emis Killa, in cui accenna alla fine della relazione senza però attaccare direttamente Chiara.

La risposta dei fan e dei media

La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan e i media, con molti che seguono attentamente ogni mossa della coppia. Sui social media, le reazioni sono state contrastanti, con alcuni che mostrano sostegno a Chiara e altri a Fedez. La coppia, che ha sempre condiviso molti aspetti della propria vita privata sui social, ha ora deciso di affrontare questa delicata fase con discrezione. Tuttavia, le speculazioni e i pettegolezzi continuano a proliferare, alimentati da ogni nuova dichiarazione o apparizione pubblica.

Nonostante la separazione, entrambi sembrano determinati a mantenere un rapporto civile per il bene dei loro figli. La situazione legale potrebbe evolvere nei prossimi mesi, con ulteriori dettagli che potrebbero emergere dalle udienze in tribunale. I fan della coppia sperano che Chiara e Fedez riescano a trovare un equilibrio che permetta loro di gestire al meglio questa transizione, mantenendo la serenità dei piccoli Leone e Vittoria al centro delle loro preoccupazioni.