IL GRANDE RITORNO DI BRAKING POINT IN EA SPORTS F1 25

F1 25 - Trailer di Braking Point 3 - https://www.youtube.com/watch?v=D52QfcK9qJc

EA presenta oggi un nuovo entusiasmante trailer di EA SPORTS F1 25, che invita i giocatori a prendere il comando nel prossimo capitolo della modalità storia preferita dai fan, Braking Point. Nell'ultimo capitolo, i fan potranno vivere in prima persona il rollercoaster di emozioni che si provano a competere in prima linea con Konnersport, beneficiando al contempo di nuove caratteristiche in-game come un'agenzia potenziata per i giocatori, animazioni migliorate e la possibilità di portare Konnersport e i suoi piloti in altre aree del gioco.

Braking Point 3 vede il ritorno dell'illustre cast per affrontare nuove sfide nel corso della loro storia. Non più una squadra poco conosciuta, Konnersport si ritrova a competere con i migliori dello sport. Un evento drammatico getta tuttavia la squadra nel caos, mettendone alla prova il talento, la determinazione e l’abilità mentre lotta per il Campionato del Mondo.

L'epica modalità storia si rivolge ai giocatori nuovi e ai veterani, grazie a cutscenes in motion-captured all'avanguardia, a un gameplay da cardiopalma in pista e a nuove ambientazioni. F1 25 introduce un maggior numero di agenzie, permettendo ai giocatori di scegliere quale pilota Konnersport impersonare, oltre a quattro livelli di difficoltà riequilibrati. La nuova tecnologia NVIDIA Audio2Face offre animazioni facciali ampliate, mentre l'aggiornamento “Meet the Press” fornisce una presentazione più autentica nelle interviste ai piloti.

“Abbiamo visto la storia di Braking Point evolversi nel corso degli ultimi due capitoli e siamo entusiasti che i giocatori possano vivere il percorso di Aiden, Callie e Devon come contendenti del campionato“, ha dichiarato Gavin Cooper, Creative Director di F1 25. ”Sapendo quanto i giocatori abbiano a cuore questi personaggi, abbiamo esteso l'esperienza di Konnersport ad altre modalità in modo che possano continuare a plasmare il futuro della squadra. Stiamo permettendo ai giocatori di portare Konnersport ne La mia squadra e nella Carriera pilota, consentendo loro di creare nuove trame mentre si posizionano sulla griglia competitiva di questa stagione".

Introdotto per la prima volta nel 2021, Braking Point seguiva Aiden Jackson, un debuttante che cercava di farsi un nome contro lo spietato rivale Devon Butler, un pilota che non si sarebbe mai fermato davanti a nulla per avere successo. La storia è proseguita in F1 23, con il lancio del team immaginario Konnersport e l'arrivo della nuova protagonista Callie Mayer, la prima donna a vincere il campionato F2. Nel sequel, il famigerato Devon Butler ha visto capovolgersi la prospettiva che si era costruito, aprendo un varco per l'ingresso di Callie in F1. Dopo due stagioni impegnative, la squadra ha migliorato la sua posizione in classifica, dando vita all'ultimo capitolo di F1 25. Tuttavia, i giocatori potranno divertirsi con la storia e vivere un'esperienza completa indipendentemente dal fatto che abbiano giocato ai giochi precedenti.

EA SPORTS F1 25, gioco ufficiale FIA Formula One World Championship del 2025, sarà disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 30 maggio.

Potrebbe interessarti anche:

EA SPORTS F1 25

UN NUOVO CAPITOLO VI ASPETTA: PRENDETE IL CENTRO DELLA SCENA IN EA SPORTS F1® 25; UN EPICO BLOCKBUSTER DI FORMULA 1Lewis Hamilton è stato confermato come star della copertina della Iconic Edition di F1 25 Guardate il Reveal Trailer qui https://youtu.