Ucraina - Tajani: Putin fa guerra ibrida - cerca di spaventare Occidente

Attualità - Vladimir "Putin naturalmente in questo momento fa una guerra ibrida, minaccia, alza i toni, è ovvio che anche in vista delle elezioni europee cerca di spaventare l'Occidente e l'Europa". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Mattino Cinque, commentando le nuove minacce nucleari del presidente russo. "C'è tanta infiltrazione di notizie fasulle e l'invito all'astensione, ma fa parte del gioco. Noi dobbiamo invece andare dritti alla meta, lavorare per la pace e una de-escalation" in Ucraina, ha detto ancora il ministro riferendosi alla Russia.