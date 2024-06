Lazio-Tudor - è rottura: allenatore croato se ne va

Il 46enne tecnico siciliano, che lascia la Fiorentina dopo 3 stagioni e va a sostituire Thiago Motta, ha firmato un contratto biennale.

Spettacolo - E' rottura tra Igor Tudor e la Lazio. L'allenatore croato e il club si separano dopo pochi mesi. Non sono serviti i due incontri dei giorni scorsi per sanare le divergenze tra lui e la società biancoceleste. Lo apprende l'Adnkronos. Dopo la rottura Tudor e la Lazio stanno lavorando alla risoluzione del contratto che scade il 30 giugno 2025. L'ex allenatore del Marsiglia è arrivato a Roma nel corso della stagione 2023-2024 per sostituire Maurizio Sarri. Intanto, fumata bianca a Bologna: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore. Il 46enne tecnico siciliano, che lascia la Fiorentina dopo 3 stagioni e va a sostituire Thiago Motta, ha firmato un contratto biennale. "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Vincenzo Italiano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.