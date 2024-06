Presentata 'linea verde illumina' - spor -, turis -o, arte e cultura su Rai 1 dall'8 giugno

Nel mood abbiamo dunque inserito lo sport connesso all'attività attraverso le biografie di grandi campioni che ci faranno scoprire l'identità nazionale.

Spettacolo - Un viaggio per illuminare i luoghi e le comunità d’Italia insieme alle leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro. È stato presentato oggi, allo Stadio Olimpico di Roma, “Linea Verde Illumina” il nuovo programma del sabato, realizzato da Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Sport e Salute e con il Ministero del Turismo. Un format condotto da Francesco Gasparri con la partecipazione di Daria Luppino, che partirà l’8 giugno su Rai1 alle 11:25. Un viaggio in sei puntate in compagnia del Team Illumina, la squadra di Sport e Salute non più in attività, ma al servizio della collettività. Ogni puntata sarà dedicata ad una Regione italiana, alla scoperta della bellezza e l’unicità del patrimonio artistico, culturale, naturale del nostro Paese tra Lazio, Sicilia, Campania, Veneto, Marche e Friuli-Venezia Giulia. Manuela Di Centa, Tania Di Mario, Massimiliano Rosolino, Andrea Lucchetta, Filippo Magnini, Marco Tardelli, solo per citarne alcuni.

Storie di vita e di sport

Dal mare alla montagna, dai grandi eventi sportivi agli sport locali e tradizionali. Turismo sportivo, visto attraverso gli occhi dei grandi campioni dello sport, esplorando i luoghi iconici che ne hanno segnato la carriera sportiva. Storie di vita e di sport. Storie di donne e uomini, ma anche luoghi, territori e comunità. Tanti i temi affrontati: lo sport di tutti e per tutti, i corretti stili di vita, il benessere, l’educazione alimentare, l’allenamento mentale, i progetti dedicati all’inclusione, l’integrazione, la sostenibilità ambientale, la scuola. Per testimoniare il valore formativo ed educativo dell’attività fisica, per portarlo lì dove non arriva, per non perdersi e costruire un nuovo senso di collettività. Nel corso della conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, in video conferenza, l’Amministratore Delegato Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, Angelo Mellone, direttore Day Time Rai, e il Team Illumina.

"Questo programma ci offre la grande opportunità di mostrare le bellezze turistiche dell’Italia sportiva, mette al centro un connubio importante di sport e turismo ed è un’occasione che non potevamo non cogliere -sottolinea Santanchè. Nel 2023 siamo stati campioni del turismo, con quello sportivo italiano che ha raggiunto il livello pre-pandemico, per un giro di affari di 7,2 miliardi di euro e un fatturato superiore ai 100 miliardi. Sappiamo bene come siano importanti i grandi eventi sportivi che vengono fatti nella nostra Nazione, aumentando il numero di turisti che spendono e che rimangono sul nostro territorio. Già oggi stimiamo 513 mila arrivi per i Giochi di Milano-Cortina, +34% rispetto allo stesso periodo nel 2023. E ringrazio i campioni di tutte le discipline sportive perché sono tutti dei grandi ambasciatori dell’Italia nel mondo".

"La nostra mission è l'allargamento della base attraverso progettualità continue e comunicarle con chi ha l'esperienza di poterlo fare", dice Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute. "Siamo felici e orgogliosi di aver realizzato questa iniziativa insieme e grazie al Ministero del Turismo e alla Rai -aggiunge-. Il simbolo del progetto Illumina è la fenice, emblema di rinascita e ripartenza dalla base, che vuol dire anche prendersi cura del territorio, dei luoghi, degli spazi e delle comunità che generano aggregazione, inclusione e gioia. Abbiamo voluto raccontare tutto questo. Lo sport deve essere un punto di inclusione, divertimento e gioco per tutti e soprattutto per chi non ne ha la possibilità economiche o strutturali". "Questo progetto tiene insieme una serie di missioni fondamentali: inclusione, educazione, salute -spiega invece Angelo Mellone, direttore Day Time Rai-.

Nel mood abbiamo dunque inserito lo sport connesso all'attività attraverso le biografie di grandi campioni che ci faranno scoprire l'identità nazionale".