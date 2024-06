EA SPORTS WRC presenta il Season 5 Content Update

Guardate il trailer QUI

È disponibile da ora una nuova Stagione in EA SPORTS WRC. La quinta Stagione include un nuovissimo Rally Pass e Moments accattivanti che celebrano sia il Campionato in corso sia la storia di questo glorioso sport.

Da oggi inizierà il nuovo Rally Pass, che comprende fino a 30 nuovi elementi di personalizzazione. Oltre 60 nuovi Momenti saranno aggiunti a EA SPORTS WRC, ispirati alla stagione reale 2024 e disponibili nel gioco 1-2 settimane dopo ogni evento reale.

I momenti salienti includono sfide che comprendono ad esempio vincere un evento su asfalto in Spagna senza danni meccanici, gestire gli pneumatici in Cile come Oliver Solberg e sopportare le condizioni estenuanti della Grecia e di Monte-Carlo.