EA SPORTS WRC: Le Maestros e la leggenda del rally

12 nuove emozionanti tappe, 6 auto di fama mondiale, 17 livree dalla grafica audace e 16 momenti esclusivi progettati per mettere alla prova i limiti

Guardate il reveal trailer QUI - https://www.youtube.com/watch?v=LRX-LmvuOqU

Electronic Arts annuncia il lancio del Pacchetto Contenuti Le Maestros, il primo DLC della Season Expansion di EA SPORTS™ WRC 24, in uscita il 28 gennaio. I nuovi contenuti riportano i giocatori alla golden era delle corse rally e rendono omaggio ai team e ai piloti francesi di successo fra la fine degli anni '90 e il 2010. Con 12 nuove tappe storiche, tra cui Briançonnet a Monte Carlo e Fafe in Portogallo, i giocatori metteranno alla prova le loro abilità affrontando curve a S impegnative, ponti stretti e classici tornanti in un terreno in continua evoluzione.

Le Maestros espande la lineup di auto di WRC 24 con 6 nuovi veicoli, tra cui la vincitrice del campionato Volkswagen Polo R WRC 2013 e l'agile Peugeot 206 S1600. Con 17 livree aggiunte sia per le auto nuove che per quelle esistenti, sono incluse le leggendarie livree della Citroën C2 S1600 e dell'iconica Ford Fiesta WRC 2019 per garantire che ogni gara sia memorabile per gli appassionati di questo sport.

I giocatori possono intraprendere una nuova avventura rivivendo momenti iconici della storia del WRC con 16 momenti esclusivi, come l'impressionante doppietta della Citroën Xsara Kit Car in Corsica, la plateale vittoria della Citroën C4 WRC al Rally del Portogallo 2010 e altre epiche vittorie da replicare in-game.

“Il dominio francese nel World Rally Championship è radicato nella storia per l’intensità senza eguali che ha trasmesso”, ha dichiarato Matthew Battison, Producer di Codemasters. “Siamo entusiasti di dare vita a questo emozionante periodo di corse in-game con il DLC Le Maestros, che celebra i rally e le leggende al volante”.

EA SPORTS WRC FESTEGGIA UN ANNO - EA SPORTS WRC FESTEGGIA UN ANNO DI AZIONE RALLY CON LA COMMUNITYEA SPORTS WRC celebra il suo primo anniversario e riflette su un anno di emozionanti rally attraverso tappe dinamiche e un coinvolgimento della community in-game senza precedenti. I dati rivelano le auto, gli eventi, le classi e le nazioni più attive preferite dai fan nel gioco ufficiale del World Rally Championship.

EA SPORTS WRC 2024 SEASON EXPANSION - DATE UN PRIMO SGUARDO ALLE NUOVE LOCATIONDELLA EA SPORTS™ WRC 2024 Season ExpansionGuardate il video QUIEA SPORTS™ WRC offre agli appassionati di rally un'anteprima delle due nuove location che entreranno in-game con l’imminente Season Expansion 2024.

EA SPORTS WRC 2024 Season Expansion - Guardate i piloti di rally più abili al mondo alle presecon la nuova EA SPORTS WRC 2024 Season ExpansionGuardate il video QUICon l'avvicinarsi dell'uscita della 2024 Season Expansion, EA SPORTS ha incontrato i migliori piloti del World Rally Championship per conoscere le loro opinioni sulla nuova WRC 2024 Season Expansion.